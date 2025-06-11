美國陸戰隊奉川普命令進駐 洛杉磯宣布緊急狀態市中心宵禁

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國加州洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）今天宣布洛杉磯市中心部分地區實施夜間宵禁。與此同時，數百名美國陸戰隊員今天奉行總統川普命令抵達洛杉磯地區。

法新社和路透社報導，巴斯告訴媒體：「我已宣布進入地方緊急狀態，並宣布洛杉磯市中心實施宵禁，以遏阻破壞行為和劫掠情事。」

根據巴斯說法，市中心一個面積約2.5平方公里的區域在晚間8時到隔天上午6時實施宵禁，將禁止居民、記者和緊急服務人員以外的任何人進入。

自川普政府本月6日發起一連串移民突襲行動以來，洛杉磯這5天出現民眾抗議活動，警方今天逮捕197人。巴斯宣布的宵禁措施預計將持續數天。

川普已動員4000名國民兵（National Guard）到洛杉磯因應抗議活動。加州州長紐松（Gavin Newsom）反對川普此舉，認為沒有必要、不合法且出於政治動機。

美國一名官員表示，約有700名陸戰隊員在洛杉磯以南約50公里的海豹灘（Seal Beach）地區集結，等待部署到特定地點。

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川普今天到北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）陸軍基地致詞時，為他派兵到洛杉磯的決策辯護。

他說：「大家在加州目睹的情況是對和平、公共秩序和國家主權的全面攻擊，而且是由揮舞外國國旗的暴民發起。」他還說，他的政府將「解放洛杉磯」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140611