加州州長紐松：美國總統必須在憲法框架下行事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山12日專電）針對美國總統川普向洛杉磯部署國民兵，美國聯邦地區法官今天判決川普違法，隨後又遭到上訴法院中止。稍早，加州州長紐松在舊金山召開記者會時才表示，今天是民主制度重要的一天，對美國憲法有信心。

美國聯邦地區法官布雷爾（Charles Breyer）今天審理「紐松訴川普」案（Newsom v Trump），就川普部署國民兵進駐洛杉磯是否越權一事召開聽證會，會後做出裁決指出，川普的行動違法，既超越其法定授權範圍，也違反美國憲法第10修正案。

不過，這項判決隨後遭到上訴法院中止，川普仍被允許在洛杉磯部署國民兵。

聯邦地區法官稍早批准了加州州長申請的禁制令，阻止國民兵部署在洛杉磯街頭。根據判決書內容，川普必須立即將加州國民兵的控制權歸還給加州州長。

紐松於該判決結果出爐後召開記者會，他表示，美國總統必須在憲法框架下行事，對法官的判決感到十分欣慰，「今天是對民主的一項考驗，而我們今天通過了考驗。」

他還表示，13日中午，國民兵將重新部署，回到原有的工作崗位，「國民兵將重返維繫邊境安全、打擊毒品與芬太尼執法的任務，川普之前撤掉這些任務。」

川普則連續發文抨擊，指出美國已經被入侵並遭到占領，「我正在扭轉這場入侵」。

回到一星期前，洛杉磯因美國移民暨海關執法局（ICE）掃蕩無證移民掀起示威，川普派遣國民兵和陸戰隊員，導致緊張情勢升高，連日來，美國各大城市響應示威。

紐松強硬呼籲，「我們要共同反擊這位總統的威權...他再也不能左右加州。」

美國示威者計畫於14日在各地舉行逾1500場「無王日」（No Kings Day）抗議活動。同一天，美國華府將舉辦閱兵儀式慶祝陸軍建軍250週年，當天也是川普79歲大壽。

透過 Google News 追蹤中央社

針對大規模的示威，紐松說，相信會有許多美國民眾，正當表達他們的憤怒，「每一個人挺身而出、採取行動表達你們的熱情，用和平的方式反擊、發出你們的聲音。」

紐松也表示，他與川普幾日前有通電話，「我先傳了簡訊給他，他立刻回電給我。我們只花了極短時間討論了洛杉磯的情況，然後他馬上轉向其他7、8個話題。」（編輯：陳承功）1140613