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加州州長告川普洛杉磯派兵案開庭 法院外抗議聲不斷

2025/6/13 08:45
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（中央社記者張欣瑜舊金山12日專電）針對美國總統川普向洛杉磯部署國民兵與陸戰隊，加州提告主張川普超越職權。聯邦法院法官今天開庭審理此案，聽取雙方律師陳述後，表示會盡快做出裁決。法院外不遠處有群眾集會示威，為移民發聲。

審理此案的聯邦地區法院法官布雷爾（Charles Breyer）表示，希望稍晚能發布裁決，判定川普（Donald Trump）派遣數千名國民兵平息反移民執法抗議，是否符合法律規定。

這起訴訟案由加州州長紐松（Gavin Newsom）和加州檢察長邦塔（Rob Bonta）提出，今天下午1時30分在位於舊金山的加州北區聯邦地區法院開庭。中午前就有大批媒體陸續抵達，原本在法院外守候，聽證會結束後不久，被移往一個街區之外，等待紐松出面談話。

這場聽證會開放給大眾旁聽，人潮眾多。出席的威廉斯（Paula Williams）告訴記者，她從沒見過這樣的情況。川普和紐松應該好好溝通，民眾只希望國家和平。

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距法院外不遠處，大批民眾聚集在舊金山市政廳舉行示威集會，持續為移民發聲。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）也現身民眾集會，呼籲團結。市政廳四周隨處可見警察，嚴防滋事。（編輯：陳妍君）1140613

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