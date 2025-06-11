洛杉磯市中心部分宵禁 市長：阻止破壞搶劫行為

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國加州洛杉磯市中心部分地區今起晚間8時至隔日上午6時實施宵禁，市長巴斯強調只有1平方英里（約2.5平方公里）的地區會受到影響，並強調這是用來阻止破壞、搶劫行為。

綜合法新社等外媒報導，美國移民暨海關執法局（ICE）掃蕩非法移民引發的抗議活動入夜後情勢惡化，搶劫和破壞行為重創洛杉磯這個美國第2大城的心臟地帶。

市長巴斯（Karen Bass）告訴媒體說：「我已宣布地方進入緊急狀態，發布洛杉磯市中心實施宵禁，藉此阻止破壞行為、停止搶劫情事。」宵禁預計將實施好幾天。

她表示，洛城面積超過500平方英里，實施宵禁的範圍僅1平方英里，屆時除了居民、媒體和緊急服務人員，其他人等晚間8時至隔日上午6時期間均不得進入該區。

據美國有線電視新聞網（CNN）現場報導，宵禁開始實施後，有約10到20人左右在宵禁區遭警方帶走。

在移民有關當局升高掃蕩力道引發的不滿情緒日增下，洛杉磯6日爆發規模不大，且大多和平的抗議行動。

示威規模最龐大時，有好幾千人走上街頭，小部分暴民在夜色掩護之下縱火、塗鴉並砸窗。

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警方表示，9日徹夜之間有23個商家被搶，近幾天有500多人被捕。

除洛杉磯外，紐約、亞特蘭大、芝加哥和舊金山等城市也都出現抗議活動。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1140611