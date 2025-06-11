美大動作搜捕非法移民掀示威潮 紐約數千人遊行高喊「沒有仇恨」
2025/6/11 12:32（6/11 13:12 更新）
（中央社紐約10日綜合外電報導）美國移民暨海關執法局（ICE）先前發動一連串突襲搜捕，在全國各地掀起示威潮，數千群眾今天走上紐約市街頭，抗議美國總統川普的移民政策。
法新社報導，抗議群眾先是聚集在曼哈頓弗利廣場（Foley Square），高喊「沒有仇恨，沒有恐懼，這裡歡迎移民！」多名移民6日就在這處位於法院前的廣場遭執法單位拘留。
抗議群眾後來遊行至曼哈頓下城，許多人舉著寫有「ICE，滾出紐約」的標語，因為聯邦移民警察最近幾週擴大了逮捕無證移民的行動。
一名參加抗議活動的女性告訴記者：「我來這裡，是為了那些現在無法在此發聲的人，尤其是我的母親」。
鑑於她墨西哥裔母親的無證移民身分，她要求匿名。
這名女性說：「說實話，如果沒有移民，這個國家就不會是現在這個樣子。所以我來這裡是為了他們。」
23歲的美籍墨西哥裔抗議人士賈桂琳（Jacqueline）對記者說：「我來這裡是為了捍衛我的家人…我現在很擔心他們，我不想生活在一個讓我擔心家人健康的社會。」
比起洛杉磯，紐約的遊行活動較為和平。洛杉磯抗議群眾與警方之間持續不斷的衝突，促使川普部署數千名國民兵與700名現役陸戰隊員。
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紐約市長亞當斯（Eric Adams）今天表示，像洛杉磯那樣的抗議活動「令人無法接受，如果在我們城市發生，我們絕不容忍」。他補充說，紐約警察局已準備好「處理任何可能出現的狀況，尤其是當我們面臨社會嚴重分裂的時候」。
與洛杉磯不同的是，亞當斯今天並未在紐約實施宵禁。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140611
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