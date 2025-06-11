洛杉磯暴動州長紐松批川普激化局勢 指加州將奮戰到底[影]

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（中央社記者張欣瑜舊金山10日專電）加州州長紐松（Gavin Newsom）今晚針對近日洛杉磯動亂發表重大談話。他重砲抨擊川普激化原本就緊張的局勢、致使衝突升級，呼籲民眾不要屈服。他也表示，至今已有逾220人被逮捕，絕對不容忍犯罪行為。

美國移民暨海關執法局（ICE）在加州掃蕩非法移民6日引爆洛杉磯抗議，在美國總統川普（Donald Trump）下令部署國民兵後抗議升級，並演變成動亂衝突。

紐松連日坐鎮洛杉磯，今天傍晚臨時通知媒體發表重大談話，回應「川普總統對民主的攻擊、及對洛杉磯非法的軍事化行動」。

他先批評執法機構的大規模驅逐行動，「不加區別地針對辛勤工作的移民家庭，不論他們的背景和風險。」洛杉磯民眾因此走上街頭行使憲法賦予的言論自由和集會權。

紐松表示，現在發生的事情幾乎前所未見，「隨後出現了催淚瓦斯、鎮暴手榴彈、橡膠子彈，聯邦執法人員拘留人民並侵犯他們的正當權利。」

接著，他砲火猛烈地痛斥川普，表示「川普在未徵詢加州執法部門領導人的情況下，擅自徵用我們州的2000名國民兵，非法並且毫無理由地部署在我們的街道上。」

紐松抨擊川普激化本就緊張的局勢，「數十名違法者開始採取暴力及破壞行為。他們破壞財物，試圖攻擊警察。」他強調，這類犯罪行為絕不會被容忍，將被追究責任。

他指出，目前已有超過220人被逮捕，但川普選擇繼續升級衝突，再度將2000名國民兵「聯邦化」，並部署超過700名現役陸戰隊員，「這些人接受的是海外作戰、而非國內執法的訓練。」

紐松表示，加州會持續奮戰，會為所有人民而戰，包含在法庭上的抗爭。

加州今天向法院申請禁制令，請求阻止美軍部隊部署在洛杉磯街頭。

紐松甚至表示，「威權政權總是先從那些最無法自保的人下手，但他們不會止步於此...，一位不願受任何法律或憲法約束的總統，正持續對美國傳統發動全面攻擊。」他進一步說，「加州可能是第一個...其他州會是下一個。民主本身就是下個目標。」

他同時呼籲示威民眾，如果要行使憲法第一修正案的權利，務必和平進行。

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在10多分鐘的談話中，紐松高舉反川普大旗，表示「不要向他（川普）屈服。」

川普今天則在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）陸軍基地致詞，指出國家被入侵、像第三世界般被無法無天摧毀，這種情況正發生在加州，「我身為三軍統帥，絕不會讓這種事發生。」（編輯：韋樞）1140611