加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
洛杉磯暴動
新聞專題
洛杉磯暴動1/16
首頁 / 國際

洛杉磯示威延燒 墨西哥總統籲移民以和平表達訴求

2025/6/10 07:47（6/10 08:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市9日專電）美國洛杉磯因抗議掃蕩非法移民，引發暴力衝突，許多參與抗議的移民更高舉墨西哥國旗，引發關注。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天公開呼籲在美國的墨西哥人不要落入挑釁，應該以和平方式表達訴求。

面對洛杉磯移民反政府衝突越演越烈，薛恩鮑姆在記者會上表示，她認為部分在洛杉磯發生的狀況，尤其是近日出現燒毀警車的事件，不是對突襲逮捕移民行動的正常抗議，而更像是「挑釁行為」。她強調，墨西哥政府不支持任何形式的暴力抗議行為，呼籲墨西哥移民社群要以和平方式表達訴求。

薛恩鮑姆重申墨西哥政府的承諾，無論移民身分為何，都會保護與捍衛海外墨西哥人的基本人權。她也公開呼籲美國當局，對於所有移民程序應該依法辦理，並在尊重尊嚴與法治的框架下進行。

薛恩鮑姆同時在記者會上宣讀一份聲明，感謝洛杉磯這座城市多年來寬容地接納成千上萬的墨西哥人，而墨西哥移民對美國經濟也至關重要。

google news透過 Google News追蹤中央社

聲明中指出，在美國的墨西哥人當中，絕大多數擁有工作許可或已成為美國公民，即使是還沒獲得合法文件者，大多數也在美國生活多年，他們對美國與墨西哥的經濟有著重要貢獻，而且美國經濟也需要墨西哥移民。

墨西哥外交部長戴拉佛恩特（Juan Ramon de la Fuente）表示，自上週發生的2次突襲行動以來，有42名墨西哥移民，包括37名男性和5名女性，被美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕，其中4人被美國驅逐出境。墨國政府強調將動用一切外交和法律管道，以確保被拘留的墨西哥移民獲得充分法律諮詢和公平對待。（編輯：張芷瑄）1140610

#洛杉磯
#薛恩鮑姆
#移民暨海關執法局
延伸閱讀
美國打擊無照移民 聯邦人員與抗議群眾洛杉磯再爆衝突美加強打擊非法移民 聯邦幹員洛杉磯街頭、紐約法院逮人川普上任以來 墨西哥接收近3.9萬名美國驅逐移民
薛恩鮑姆
墨西哥總統：若美國維持鋼鋁關稅 將予以反制不滿中國商品傾銷 墨西哥商界要求政府課徵100%關稅
洛杉磯暴動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
加州洛杉磯示威持續延燒 舊金山抗議移民執法逾150人被逮[影]
70
更多編輯台推薦新聞：