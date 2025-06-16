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川普下令擴大驅逐非法移民 鎖定民主黨執政城市

2025/6/16 12:55（6/16 13:12 更新）
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洛杉磯示威民眾13日手舉標語牌聚集在執勤警察附近。（路透社）
洛杉磯示威民眾13日手舉標語牌聚集在執勤警察附近。（路透社）
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天指示聯邦當局在民主黨執政城市擴大驅逐非法移民，在洛杉磯發生大規模抗議活動後，加倍投入帶有政治性的反移民措施。

法新社報導，川普在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示：「我們必須加大力度，在美國最大的幾座城市，例如洛杉磯、芝加哥和紐約，拘留和驅逐數百萬非法移民。」

他聲稱：「這些城市以及其他類似城市是民主黨權力中心的核心。」他還提及已被揭穿的右翼陰謀論，稱大量無證移民在美國大選中投票。

移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）在洛杉磯的突襲行動引發激烈抗議，因此川普上週不顧地方和州當局意願，部署了4000名國民兵和700名陸戰隊員。

加州已提起訴訟，主張川普超越其職權範圍，要求從川普手中奪回國民兵的控制權。訴訟正在聯邦法院審理中。

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共和黨籍的川普今天在「真實社群」發了一篇長文指控，「ICE英勇的男女人員每天都遭受來自激進民主黨政治人物的暴力、騷擾甚至是威脅」。

但他堅稱：「沒有什麼能阻止我們執行我們的任務…我在此命令ICE官員…竭盡全力達成這個非常重要的目標，即實現史上最大的大規模驅逐計畫。」（譯者：正詩韻/核稿：張曉雯）1140616

#川普
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#洛杉磯
#川普新政
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