洛杉磯移民風聲鶴唳 商家稱宛如鬼城比疫情時糟

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國加州洛杉磯市長巴斯今天解除宵禁，受抗議活動影響的洛杉磯似乎恢復平靜。有商家表示，總統川普政府掃蕩行動使得移民社區風聲鶴唳，宛如鬼城，比疫情時期還糟。

美國移民暨海關執法局（ICE）本月6日在洛杉磯多處突襲執法，逮捕非法移民，引發抗議活動，期間發生暴力衝突，促使川普派遣國民兵（National Guard）和陸戰隊員進駐洛杉磯。加州州長紐松（Gavin Newsom）反對川普此舉，認為沒必要且不合法。

巴斯（Karen Bass）上週宣布洛杉磯市中心部分地區實施夜間宵禁，以遏阻破壞和劫掠行為。巴斯今天解除宵禁。

路透社報導，蔬果攤老闆伊巴拉（Juan Ibarra）說，自ICE人員一個多星期前開始掃蕩非法移民以來，小店家生意幾乎停擺，顧客都躲在家裡，餐廳員工也不敢去市場取貨。

他所說的市場是位於洛杉磯市中心的大型新鮮農產品市場，這裡是西語裔餐廳老闆、街頭小販和塔可（Taco）餐車老闆等每天採購食材的地方。市場內約300名非法待在美國的勞工大多已不再出現。

伊巴拉說：「這裡幾乎變成一座鬼城，感覺就像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期。大家都很害怕。我們像這樣撐不了多久，也許幾個月。」

現年32歲的伊巴拉出生於美國，為美國公民，父母是墨西哥人。他並非唯一一個見到川普打擊非法移民行動摧毀他小生意的人。

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62歲的墨西哥餐廳老闆希梅內斯（Pedro Jimenez）表示，他的餐廳上週末傍晚5時就關門，而不是晚上9時，因為沒人光顧。

他說：「這真的害到所有人的生意。很糟糕，比COVID-19疫情時還糟。」（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140618