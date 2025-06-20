道奇拒ICE進入停車場 首度表態反對移民突襲行動

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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇表示，他們今天拒絕美國移民暨海關執法局（ICE）探員進入道奇球場的停車場，這是道奇首次對導致洛杉磯動盪不安的移民突襲行動表達反對立場。

路透社報導，由於道奇球迷中有相當大比例是拉丁裔，近期道奇因未公開反對移民探員在洛杉磯各地發動突襲行動，遭本地媒體評論員與球迷批評。

突襲行動引發街頭抗議，促使美國總統川普派遣國民兵（National Guard）及陸戰隊進駐洛杉磯保護聯邦人員與財產，反而加劇抗議與緊張局勢。

道奇在社群平台X發文表示：「今天早上，移民暨海關執法局探員前往道奇球場，要求進入停車場，但遭球隊拒絕進入。今晚的比賽將照常進行。」

轄下包含移民暨海關執法局和海關與邊境保護局（CBP）的美國國土安全部（DHS）表示，海關與邊境保護局的車輛曾短暫使用道奇球場的停車場。

美國國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）在聲明中表示：「此事與道奇無關。海關與邊境保護局的車輛僅短暫停留在球場停車場，與任何行動或執法無關。」

微軟國家廣播公司（MSNBC）播出一段影片，畫面中少數抗議者對至少4名穿制服的探員及3輛車輛的出現表示反對，並要求他們摘下口罩。「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）的影片則顯示抗議群眾高喊「道奇在哪裡？」

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剛贏得2024年世界大賽冠軍的道奇，是洛杉磯的重要文化象徵。至少自1980年代初期，墨西哥出生的傳奇左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）引發「費南度狂熱」（Fernandomania）以來，拉丁裔球迷一直是道奇的重要支持者。

「洛杉磯時報」引述道奇發言人報導，在針對移民突襲事件保持近兩週沉默後，道奇今天擬宣布援助移民社群的計畫。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140620