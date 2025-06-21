0615-0621一週大事

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一週大事關注焦點：以伊衝突美國是否加入／G7發表主席總結／泰柬衝突總理對話引民怨／日美菲海防聯演／海鯤號首次海測／北市電動公車起火／國安簡報破局／台中青年淪黑戶

國外新聞

★若美決定對伊朗採取行動 川普透露可能僅限於空襲

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，本月13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰至今。美國是否加入以色列對伊朗發動攻擊備受關注。美國總統川普表示，他不會要求以色列停止對伊朗空襲，因為他們正在贏得這場戰爭。川普透露，將於2週內決定是否對伊朗採取行動，若決定行動，可能僅限於空襲，「最不想做的事就是動用地面部隊」。但也強調，美國一直和伊朗對話，「我們看看接下來怎麼發展」。

影片來源：中央社

★G7發表主席總結 重視台海和平穩定未提一中政策

七大工業國集團（G7）領袖峰會本月15日至17日在加拿大舉行，川普因以色列與伊朗衝突，提前離開返回華府。加拿大總理卡尼在領袖峰會後發表「主席總結」，嚴正關切中國在東海與南海破壞穩定的活動，強調維護台海和平穩定的重要性，當中未提及「一個中國」政策。G7領袖認知到烏克蘭、中東與印太危機熱點地區之間的關聯性，並討論了其他危機與衝突案例，包括在非洲與海地。

影片來源：中央社

★泰柬總理對話外流引爆民怨 貝東塔急赴邊境視察部隊

泰國總理貝東塔（中著白衣者）20日赴泰柬邊境的烏汶府視察部隊穩定軍心。（泰國總理府提供）

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在上週末針對邊境爭議談判，但僵局似無緩和跡象。然而，泰國總理貝東塔與柬埔寨前總理洪森的對話錄音外流，貝東塔稱呼洪森「叔叔」並表示，自己在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」說法，這些人只想耍帥，她所稱的對立面包括泰國知名邊境部隊司令。這段錄音在泰國國內引起軒然大波，貝東塔急赴邊境視察部隊，穩定軍心。前紅衫軍領袖宣布將上街抗議，要求貝東塔下台。

★日美菲第2度海防聯演劍指中國 模擬船隻碰撞人員落海

日美菲2023年在菲律賓舉行聯合海上演習後，3國海防單位再次聯合演訓。16日起在日本西南外海展開為期1週，20日模擬船隻碰撞、失火和人員落水達到最高潮。儘管官方表示，這並非針對任何單一國家，但官員用辭卻與華府及其盟友間接指涉中國時常用的說法相同。日本海上保安廳表示，這次演習旨在為「實際展現自由開放的」印太地區做出貢獻。

影片來源：中央社

★美國突襲掃蕩非法移民風聲鶴唳 洛杉磯野火重建區臨時工短缺

年初洛杉磯野火肆虐，遭到重創的市鎮艾塔迪那，重建之路仰賴日薪臨時工，但美國移民暨海關執法局（ICE）近期在洛杉磯地區突襲執法，不少擔任臨時工的無證移民不敢出門，影響重建進度。移民團體聲稱ICE在鄰近的巴沙迪納執法，有人看到執法人員在公車站抓人上銬。當地社區就業中心主任馬德拉批評這一波執法是「災難之後的另一場災難」。ICE則公開聲明解釋，「維護公共安全是第一優先，追緝、逮捕並遣返犯罪的外籍人士及違反移民法的個人」。

★中國限制出口銻 美電池製造商稱短缺如國家緊急狀態

圖為銻金屬樣本。（路透社）

金屬銻（Antimony）其中一個用途是製造鉛酸電池，而鉛酸電池通常用於燃油車，主要用來啟動引擎和為低壓儀器供電。鉛酸電池在很多行業被視為後備電源，以及用來儲存太陽能和風力系統產生的多餘能量。此外，銻對於製造夜視鏡、導航系統和彈藥等軍事裝備也非常重要。中國2024年對銻實施出口管制，其後更禁止向美國出口。路透社報導，目前中國對全球出口銻的數量僅有去年同期的1/3，美國電池製造商形容銻的短缺為「國家緊急狀態」。

★英國下議院通過協助死亡法案 為歷史性修法鋪路

英國國會下議院20日表決通過一項協助死亡合法化的法案，為英國一個世代以來最大社會變革鋪路。協助死亡須經一個小組判斷，成員包括一名社工、一名資深法律人士和一名精神科醫師。支持陣營認為，這項法案將為受苦的人帶來尊嚴和關懷，但反對陣營擔憂弱勢群體可能會被迫結束生命，例如病患可能會因為害怕成為家庭和社會負擔而選擇離世。英國首相施凱爾的工黨政府對這項立法持中立態度，代表政治人物是遵循個人良心表決，而非黨派立場。施凱爾投下贊成票。

★聯準會連4次維持利率不變 預測通膨攀升成長降溫

美國聯邦準備理事會（Fed）18日連4次會議決定維持利率不變，在美國總統川普關稅措施開始生效及地緣政治不確定性增加下，聯準會預測通貨膨脹攀升、經濟成長降溫。主席鮑爾表示，會等待數個月以了解關稅對通膨、支出和就業的影響，再做出更好的決定，這顯示下次利率調整可能還需要一些時間才能實現。

★AI修復15世紀畫作僅花3.5小時引議 歐洲學界看法不一

隨歲月流逝，許多古畫與歷史文物出現顏料脫落、結構受損等問題。美國麻省理工學院學生卡奇金近期提出創新修復法，結合AI與列印技術，在不動筆刷、不上顏料下，僅花3.5小時即完成一幅15世紀畫作修復。卡奇金強調，這並非僅是數位修復，而是實體畫作的視覺還原，且不損原件。他指出，此技術具備「可逆性」與「高度透明」兩大優勢。成果刊登於科學期刊「自然」（Nature），引發歐洲學界熱議。

★大谷翔平重拾二刀流先發飆火球 睽違663天登板道奇獲勝

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平，16日睽違663天再次登板投球重拾二刀流。他先發主投1局失1分，另外4打數2安打2分打點，終場道奇6比3擊敗來訪的聖地牙哥教士。大谷前次先發主投已是2023年8月，大約1個月後就動右手尺骨附屬韌帶修復手術，是他右手肘動的第2次大刀。大谷上賽季結束後又動左肩手術，讓道奇對他復出投球更加謹慎。大谷透過翻譯說：「對於能健康地重返投手丘，我由衷感謝。雖然對今天的結果不甚滿意，但仍然從比賽裡收穫甚豐。」

影片來源：中央社

國內新聞

★海鯤號首次海上測試駛出高雄港 國造潛艦新里程碑

國造潛艦原型艦海鯤艦（圖）17日於高雄港浮航、駛出高雄港外，進行第一次海上測試（SAT）。（中央社檔案照片）

國造潛艦原型艦海鯤艦17日離開高雄港台船碼頭，以自主動力浮航，甲板上有超過10位技術人員與接艦官兵，帆罩上另有數人，帆罩內的光電桅杆豎起、舷號711清晰可見，小船一旁伴航，全程歷時5個多小時，港邊不少民眾聚集見證歷史性的一刻。台船表示，首次海上動態組合測試包含推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統皆順利執行。

★北市電動公車起火 838輛安檢10輛異常

台北市松山區敦化北路16日晚間發生一輛262公車起火事故，疑因電動公車電池故障釀禍。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月16日

一輛由華德動能出廠的262路公車16日晚間行經台北市敦化北路時突然起火燃燒，因駕駛長事先發覺儀表板亮警示燈，及時引導乘客疏散，無人傷亡，但事故車輛全毀。國家運輸安全調查委員會認定屬重大公路事故，成立專案小組調查。台北市交通局要求業者全面檢查電動公車的電池系統，838輛中發現10輛出現異常訊號，其中7輛已排除疑慮，其餘3輛停派待修。

★國安簡報破局 朱立倫、黃國昌不出席

總統府規劃18日為在野黨領袖舉行國安簡報，說明台灣當前面對的威脅並交換意見，但民眾黨17日發表聲明說，黨主席黃國昌「不克出席」，並指控安排「草率匆促且充滿政治算計」，民眾黨感到遺憾。國民黨秘書長黃健庭隨後也宣布，由於國民黨提出的訴求未獲接受，已回覆不參加國安簡報。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統願無私分享國安資訊卻不敵藍白政黨之私。總統府發言人郭雅慧則表示溝通大門敞開、持續努力，並感謝黃健庭來回溝通表達最大善意。

★24國民黨立委、高虹安罷免案7月26日投開票

中選會20日公告24件立委罷免案和新竹市長高虹安罷免案成案，於7/26進行投開票。（中央社製圖）

「大罷免」進入第3階段，中選會委員會議20日審定公告，24案國民黨立委罷免案及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。中選會解釋，投票日擇定考量國家安定、公投投票權人名冊編造時間，以及避開考區集中的國考等因素，將發函請被罷免人提出答辯書，7月16日至25日辦理公辦電視罷免說明會。

★金門現海漂豬檢出非洲豬瘟 暫停產品輸出至少1週

金寧鄉慈湖三角堡沙灘14日發現1隻豬隻屍體，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性，且經基因序列比對，與中國大陸流行的第二基因型非洲豬瘟病毒相似度達100%；農業部已公告暫停金門豬隻及產品輸往台灣及其他離島，至少1週。金門縣防疫所依程序派員對發現地點半徑10公里內養豬場進行訪視，各場豬隻健康狀況良好，未發現異常情形。

★央行利率連5凍 楊金龍：下半年金融前景不確定性高

中央銀行19日舉行理監事會，跟進美國聯準會利率按兵不動的腳步，決議利率連5凍，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息2%、2.375%及4.25%，符合市場預期。央行對今年經濟成長率預測維持3.05%，並下修消費者物價指數年增率至1.81%。總裁楊金龍表示，下半年經濟金融前景不確定性高，但目前沒有看到降息條件。

★113年國人10大死因癌症蟬聯榜首 自殺重回第10

衛福部公布去年10大死因，死亡人數較前1年減少4192人，癌症蟬聯首位43年，年奪逾5.4萬條命，死亡率前3位仍為肺癌、肝癌、大腸癌。自殺時隔14年重回前10位。衛福部表示，青少年自殺的主要風險因子包括網路使用、家庭關係及睡眠問題等，而中壯年族群自殺原因較複雜，政府將挹注資源，推動民眾心理健康工作。專家則呼籲擴編心理健康與自殺防治預算。

★台中21歲青年淪黑戶 逾800名移工寶寶無身分和健保

台中市1名21歲青年因為父親從未為其報戶口而淪為幽靈人口，社會局表示，這名青年從小被父親要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，在回收場被里長發現，引起社會關心黑戶人口。失聯移工在台灣出生的小孩占黑戶人口大宗，約850人，母親沒有合法身分，「黑戶寶寶」也無法納健保。有移工為癌女求醫，長途跋涉7小時。

★王大陸陳零九等24役男躲兵役案 新北檢偵結起訴28人

新北地檢署16日偵結藝人王大陸躲兵役案。男子陳志明等4名仲介明知陳零九（本名陳志豪）、王大陸等24名役男並無罹患高血壓疾病，仍指示役男憋氣影響血壓檢測或安排槍手代檢偽造不實檢測結果，使眾多役男規避兵役義務，藉此牟取鉅額報酬。檢察官認定被告陳志明等27人均涉犯妨害兵役治罪條例及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌、被告王大陸則涉犯刑法使公務員登載不實文書罪嫌，將28人依法提起公訴。



★鄭愁予辭世享壽91歲 詩句「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」傳世

曾於詩作「錯誤」中寫下「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」著名詩句，詩人鄭愁予（本名：鄭文韜）於美國時間13日辭世，享耆壽91歲。鄭愁予1933年出生於中國山東，1949年隨家人來台居於新竹，大學期間持續發表詩作「老水手」、「語海」等，1950年代時因發表「錯誤」而聲名大噪。「錯誤」長年間為教科書選文，詩作後更被歌手羅大佑、音樂家李泰祥改編為歌曲或專輯等。詩作寫盡人間懷念之情，背景與鄭愁予幼年隨家人歷經戰亂歲月息息相關。