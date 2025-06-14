0608-0614一週大事

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一週大事關注焦點：川普打擊非法移民引爆示威／印航客機失事／以色列伊朗互轟／歐洲校園攻擊／萬海旺春輪爆炸／史哲任高鐵董事長／毀海底電纜中國船長判刑／大學申請分發

國外新聞

★川普打擊非法移民引爆示威 陸戰隊、國民兵進駐洛杉磯

美國移民暨海關執法局（ICE）等機構的聯邦執法人員，因掃蕩非法移民與抗議群眾爆發衝突，連日來示威活動已蔓延至美國各地。總統川普下令派至少2000名國民兵進洛杉磯，加州州長紐松稱這項決定是「蓄意煽動」。美國示威者計劃14日在上千地點發起「無王日」（No Kings Day）抗議活動前夕，約200名陸戰隊員已抵達洛杉磯。

影片來源：中央社

★以色列伊朗互轟 德黑蘭傳爆炸聲機場起火

以色列宣稱，他們在當地時間13日凌晨空襲包括核設施在內的數十個伊朗目標，據信擊斃多名伊朗軍事高層與核子科學家。以色列總理尼坦雅胡表示，伊朗在核子計畫上採取前所未有的舉措，並迅速累積大量彈道飛彈庫存，以色列正試圖清除威脅。伊朗和以色列14日清晨對彼此發動空襲，據報伊朗首都德黑蘭傳出爆炸聲，麥拉貝德機場起火，伊朗媒體指出，伊朗在兩波空襲後，14日發動第3波轟炸。

★印媒：印度航空失事客機 尋獲1具黑盒子

印度西部城市阿默達巴德12日發生墜機意外，一名消防員站在事故現場旁。（路透社）

印度航空1架飛往英國倫敦的波音787-8型「夢幻客機」12日在印度阿默達巴德市失事，機上共有242人，除1名被拋出機艙的乘客倖存外其餘全數罹難，成為10年來全球最嚴重空難。法新社報導，阿默達巴德市不具名警官透露，目前罹難的人數增加到279人。監視器畫面顯示，事故飛機起飛後飛到附近住宅區上方便從畫面消失，接著一群房屋後方冒出1個巨大火球直衝天際，搜救人員持續在瓦礫堆中尋找飛機殘骸，以釐清墜機原因。

影片來源：中央社

★美國恢復審核哈佛外籍生簽證申請 發證率恐遠低於以往

美國國務院5日才因總統川普政府擬限制國際學生入境就讀哈佛大學，指示各地領事館拒絕這類學生簽證申請，但在法官擋下川普政府的舉措後，國務院6日晚間又通知恢復處理申請。專家表示，即使官方取消禁令，國務院對簽證核發擁有極大的裁量權，並猜測即使哈佛大學繼續在法庭上獲勝，赴哈佛簽證的被拒絕率仍將大幅提高。

★日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺

日本防衛省宣布，中國航空母艦山東艦的艦載機殲15本月7日與8日疑似在掛彈的狀況下，在太平洋公海上空異常接近海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。日方的巡邏機當時正在警戒監視山東艦。日本統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀表示，「異常逼近是很可能誘發偶發性衝突的嚴重行為」。日本政府已透過外交與防衛管道，向中方表示嚴重關切。

★校園攻擊震驚歐洲 奧地利槍擊10死、法國學生刺死助教

奧地利東南部格拉茨市一所中學10日發生槍擊案，槍手造成10人死亡、12人重傷後自戕。調查人員搜索槍手住所時，找到他寫給父母的道別信，但信中沒有關於他做案動機的線索。此外，警方還在犯嫌家中找到1枚無法引爆的自製管狀炸彈。法國東部諾讓巿同日驚傳15歲中學生於檢查書包期間，持刀刺死31歲助教。法國總統馬克宏表示，將推動歐盟立法，禁止15歲以下兒童及青少年使用社群媒體。

★湖南通報醫生墜樓事件 否認死者遭迫害與器官買賣

中國湖南中南大學湘雅二醫院實習醫生羅帥宇去年5月墜樓身亡，家屬在他的電腦發現多筆疑似醫療腐敗的檢舉資料。去年10月，該院醫師劉翔峰因故意傷害罪、受賄等罪名被判刑17年。由於羅帥宇墜樓的時間點正是劉翔峰接受調查期間，羅帥宇父母認為，其子墜樓和檢舉劉翔峰有直接關係。官方調查組13日發出通報，維持羅帥宇自殺的認定，全盤否認家屬反映的問題。

★AI勁敵合作有譜？傳OpenAI擬引進Google雲端服務

消息人士告訴路透社，OpenAI計劃引進Google的雲端服務，以滿足運算能力與日俱增的需求。這標誌著人工智慧（AI）領域兩大競爭對手之間的意外合作，也凸顯訓練與部署AI模型所需的龐大運算需求，正在重塑AI產業的競爭動態。與Google的這項合作，被視為OpenAI降低對微軟依賴所採取的最新舉措。

★紅土王子艾卡拉茲化解3冠軍點 5小時29分史詩對決衛冕法網

西班牙名將艾卡拉茲8日在法國網球公開賽男子單打決賽化解3個冠軍點，從開賽連輸兩盤逆轉擊倒義大利球王辛納，衛冕法網男單冠軍。22歲的艾卡拉茲生涯大滿貫賽決賽5戰5勝，成為西班牙退役名將納達爾和巴西前球王庫爾登之後，本世紀第3位連霸法網男單的選手。歷時5小時29分鐘的對決也打破法網耗時最長決賽的紀錄。

★巴拿馬全國罷工近50天 損失數十億美元加劇社會混亂

巴拿馬教師不滿政府通過改革國家社會保障基金的「第462號法案」，將導致他們的退休金縮水，從4月23日發起罷工抗議。香蕉種植勞工、建築業、醫療人員、學生與原住民團體等先後加入罷工行列，由於生產停擺、交通封鎖導致許多地區糧食、藥品與瓦斯短缺，民眾生活受到嚴重衝擊。巴拿馬經濟暨財政部長坦言，當前的罷工抗議對國家經濟穩定的衝擊，與新冠疫情期間相當。

國內新聞

★2026年行事曆出爐總放假日120天 共有9連假、春節放9天

行政院人事總處13日公布2026年行事曆，總放假日數達120天。（中央社製圖）

行政院人事總處公布民國115年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數達120天，其中有9個連假，最長的為農曆春節假期9天。今年下半年行事曆新增教師節（9月28日）、光復節（10月25日）及行憲紀念日（12月25日），其中教師節與光復節因補假，成為3天連假。

★萬海旺春輪貨櫃爆炸2人重傷 4船員失蹤含2台灣人

萬海航運9日發布重大訊息表示，其所營運的WAN HAI 503旺春輪在印度西岸航行期間，船上發現濃煙並通報失火，22名船員有4人失蹤，詳細原因仍待釐清。路透社報導，事發地點位於印度克勒拉邦外海，且有40個貨櫃墜入阿拉伯海。印度當局表示，已調派一艘驅逐艦前往協助，失蹤的4名船員包括2台灣人、1印尼人及1緬甸人。

★公費HPV疫苗9月擴大施打納國中男生 估9萬人受惠

台灣今年9月起擴大公費HPV疫苗施打對象，國中男生納入適用範圍，成為東亞第一個男女共同施打的國家。衛福部國健署長吳昭軍說，預估受惠國中男生約8至9萬人，加上原施打的國中女生，預估合計施打18萬人。HPV感染不只會引發子宮頸癌，也包括男性常見的口咽癌、口腔癌、鼻咽癌、肛門癌等，HPV疫苗是預防HPV相關癌症與疾病的有效手段。

★台電董事長曾文生：中火2028年2燃氣機組上線 2034年達成無煤

立法院會6月3日在在野黨人數優勢下，表決通過國民黨立委羅廷瑋及台灣民眾黨立委張啓楷等立委提案，決議台中發電廠在2028年達成無煤中火目標。台電董事長曾文生表示，若2028年執行中火無煤，供電缺口約240萬瓩，重啟核二和核三廠也無法替代中火。中火無煤一直是台電持續在執行的目標，但需要時間興建替代機組，2034年會把燃氣機組蓋好。台電表示，台中市已連續6年名列全國用電之冠，2028年用電上看400億度，隨著台中科學園區用電需求擴大，若沒有配套措施便逕自提前禁止使用台中火力發電廠的燃煤發電機組，等於「要用電卻不發電」，預估200億度電力缺口。

★女大生欲赴香港打工被騙至柬埔寨 每日工作逾10小時受困87天返台

台中市李姓女大生誤信網路徵才廣告，遭詐騙至柬埔寨園區工作，經外交部、刑事警察局駐外聯絡官及各方協助下平安脫困，女大生7日返台，聲淚俱下與阿公相擁。中央社記者趙麗妍攝 114年6月8日

家住台中市沙鹿區的李姓女大生表示，3月在網路看到徵才廣告，提到職缺為會做程式的人，她為了分擔家計，和友人前往應徵，3月13日抵達香港後，公司卻說當地沒有職缺，需接受外派到金邊工作，輾轉到園區後，手機被收走，她只能趁交還手機時，假借上廁所向親人求救。在受困詐騙園區87天後，阿公先後交付2次贖金，才終於在6月7日返台。

★交通部公布新人事 史哲任高鐵董事長、鄭光遠掌台鐵

交通部長陳世凱11日宣布，行政院政務委員史哲出任台灣高鐵董事長，現任高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董事長。陳世凱說，史哲擔任高雄市副市長時曾督導交通局，更參與高雄輕軌與捷運規劃，盼外界不要誤解他沒有交通經驗；陳世凱希望鄭光遠協助台鐵改革，鄭光遠也稱對台灣交通有使命感，願意扛起重擔；另外，前松山文創園區總監陳玉秀將接任觀光署長，不僅是改制後首位女性署長，更是首位出身業界署長。

★王欣儀社群小編林岳龍涉共諜案 檢命10萬元交保

台北地檢署偵辦國民黨台北市議員王欣儀兼職小編林岳龍等人涉共諜案，檢察官訊後11日清晨諭令林男以新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。林岳龍擁有台大博士學位，曾公費留學英國，且曾參選台北市議員。檢調獲報，林男曾任數名國民黨民意代表助理，疑似在多年前被中共吸收，並涉嫌收取資金。王欣儀發表聲明說，林岳龍今年1月才掛入議員研究室聘用的兼職時薪小編，平時協助部分社群經營，未在議員研究室辦公；支持檢調機關秉持公正立場，積極偵辦。

★大學申請分發率55.73%近3年最高 缺額近4年最低

114學年大學申請入學管道12日放榜，一般生有5萬854個名額，7萬9001人報名，4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%，是近3年最高；缺額8196個則是近4年最低。名額使用率以法政學群71.17%最低，其次是外語、文史哲學，連台大法律系都有缺額，顯示學生對文史哲法政選讀意願較低。

★中資背景宏泰貨船毀台澎海底電纜 中國籍船長否認犯行判刑3年

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，南檢4月偵結起訴，中國籍王姓船長坦承指示船員下錨，但否認犯行，台南地院12日判處3年徒刑，可上訴。台南地院指出，台南市北門區外海5浬處海底設有中華電信負責維護管理的台澎第3海纜線，多哥共和國籍「宏泰58」貨船電子海圖有標示海底纜線位置，此區域也公告為禁錨警戒區，船隻不得下錨。

★逢甲大學老榕樹倒下1死3傷 校方將總體檢

台中市13日下午大雨不停，逢甲大學校內忠勤樓前，1棵老榕樹倒下壓到學生，台中市消防局獲報前往救援，有4人受傷，其中1名學生意識不清，到院時已無生命徵象，頭部、臉部、骨盆及大腿均嚴重變形，胸腹部也有大片瘀傷，經搶救後仍因傷重宣告不治。此為校內許多學生上學必經之路，有學生坦言行經時感到恐懼。校方表示，目前不知道樹倒的原因，這條路是很有歷史的榕樹大道，每逢颱風前夕都會安排巡檢，將對樹木總體檢。

逢甲大學校內榕樹大道13日下午發生樹木倒塌意外釀死傷，傾倒樹幹橫亙路面，粗壯的樹枝下方還可見有人遺留的雨傘。中央社記者趙麗妍攝 114年6月13日

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。