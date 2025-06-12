大學申請分發率55.73%近3年最高 缺額近4年最低

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（中央社記者許秩維台北12日電）114學年大學申請入學管道今天放榜，一般生有5萬854個名額，7萬9001人報名，4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%，是近3年最高；缺額8196個則是近4年最低。

大學甄選入學委員會今天上午9時起公告114學年大學申請入學管道統一分發結果，各校提供一般生5萬854個名額（不含外加），7萬9001人報名，各校錄取名額（含正備取）共12萬530個。

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根據甄選會資料顯示，由於考生可能重複錄取數個校系，因此仍須上網登記就讀志願序，有4萬7300人完成上網登記志願，4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%，是近3年最高。113學年分發錄取率52.61%。

缺額部分，114學年大學申請入學管道有8196個缺額（不含外加），比113學年少3475個，是近4年最低。甄選會分析，缺額比113學年下降的原因包括招生名額減少、報名人數和登記志願序人數增加等原因，招生缺額和錄取生放棄後的缺額將回流至大學分發入學管道使用。（編輯：黃名璽）1140612