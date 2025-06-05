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醫學系書審資料造假疑雲 國教盟：制度導致誇大

2025/6/5 10:51
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（中央社記者陳至中台北5日電）陽明交大4日宣布，一名錄取醫學系的高中生，書審資料中有多處陳述與事實不符，因而取消錄取資格。國教行動聯盟今天說，是制度使學生被迫誇大，呼籲大學檢討學習歷程採計。

一名高中生在社群平台分享自己的學習歷程檔案，卻被網友質疑並未在高中菁英盃辯論比賽獲得「最佳辯士」。陽明交通大學4日召開校級招生委員會認定，學生提交的書審資料，確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平，因而決議書審成績不予計分，並取消錄取資格。

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國教行動聯盟今天發布新聞稿指出，上述事件突顯大學申請入學採計學習歷程，有缺乏審核、流於主觀的漏洞。在韓國，高中須對學習歷程的認證負法律責任；美國有全職專業人員處理，台灣則因高中行政負擔重、大學審查倉促、無公權力等因素，弊端時有耳聞。

國教盟指出，113學年度申請入學有7.8萬人參加，但經第一階段學測成績篩選，僅有6.3萬人進入第二階段，等於有1.5萬人的學習歷程根本沒有被大學看到。建議各大學在第二階段廢除採計學習歷程，避免升學淪為軍備競賽。（編輯：謝雅竹）1140605

#國教行動聯盟
#國教盟
#陽明交大
#陽明交通大學
#學習歷程
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