大學申請入學放榜 分發結果網路查詢點這裡

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（中央社記者許秩維台北12日電）114學年大學申請入學有5萬4842個名額，各大學總錄取名額（含正備取）合計12萬530個，4萬8885人有登記志願序資格，今天上午9時起開放網路查詢分發結果。

大學甄選入學委員會新聞資料指出，114學年大學申請入學第2階段指定項目甄試於5月15日至6月1日舉行完畢，各校已於6月2日前公告錄取結果，由於考生可能重複錄取數個校系，因此獲各校正取或備取的考生仍須於6月5日至6日上網登記就讀志願序，接受統一分發。

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根據甄選會資料顯示，114學年大學申請入學有5萬4842個名額（含外加），7萬9001人報名，各校正取名額5萬2712個、備取名額6萬7818個，總錄取名額12萬530個，4萬8885人有登記就讀志願序資格。

大學甄選入學委員會將於6月12日上午9時起於網站公告114學年申請入學統一分發結果，錄取生如對分發結果有疑義，可於6月13日中午12時前透過網路申請複查。（編輯：李淑華）1140612