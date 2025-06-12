大學申請入學放榜 法政學群名額使用率7成1最低

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（中央社記者許秩維台北12日電）114學年度大學申請入學今天放榜，66校共8196個缺額，名額使用率以法政學群71.17%最低，其次是外語、文史哲學，連台大法律系都有缺額，顯示學生對文史哲法政選讀意願較低。

大學甄選入學委員會今天舉行記者會，公告114學年度大學申請入學管道統一分發結果，66校提供一般生5萬854個名額（不含外加），7萬9001人報名，各校正備取名額共12萬530個，最後4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%。

缺額部分，114學年度大學申請入學管道有8196個缺額（不含外加），比113學年度少3475個，也是近4年最少；114學年度僅台北基督學院（3個名額）1校的缺額比率大於50%，比113學年度（9校）大幅減少；另有2校無缺額，包括台北藝術大學（29個名額）和康寧大學（9個名額）。

進一步觀察各校情況，114學年度僅6校的招生名額使用率比113學年度下降，其餘各校都有提升；頂尖大學仍有部分缺額，例如台灣大學缺額173個、成功大學缺額235個、清華大學缺額109個、陽明交通大學缺額81個、政治大學缺額230個。

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近年AI蓬勃發展，也連帶影響學生選擇校系的意願。大學甄選入學委員會組長連昭雯表示，今年醫學系報名人數略下降，可能和學生選擇意願相關，AI熱潮或許有點影響；資訊等AI相關學群的名額使用率是各學群中最高，台成清交等頂大的電機系都滿招，資訊、資工系也都很熱門。

甄選會資料顯示，法政學群招生名額使用率71.17%，是各學群中最低，其次為外語73.19%、文史哲學73.74%。連昭雯提到，今年台大法律系、政治系都有缺額，跟大家以往印象有點出入，觀察資料也顯示，學生在文史哲法政等人文社會科系的選擇意願確實較低。（編輯：張雅淨）1140612