台大申請入學173缺額 文法商管占半、政治系缺最多

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（中央社記者許秩維台北12日電）台大今天公布114學年度大學申請入學管道分發結果，共分發1630人，缺額173個，文法商管學系約占一半，以政治系缺額22個最多，推估是因學生重榜導致。

114學年度大學申請入學管道今天放榜，根據大學甄選入學委員會資料顯示，一般生有5萬854個名額，7萬9001人報名，4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%，缺額8196個。

台灣大學教務處註冊組組長李宏森接受媒體聯訪表示，台大114學年度申請入學管道提供1803個名額，有1萬4222人次報名，最後分發1630人，缺額173個，比113學年度減少5個。

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至於缺額較多的學系，李宏森提到，以台大政治系缺額22個最多，其次是社工系缺額10個、哲學系缺額9個，另外，法律系也有5個缺額；由於政治系和法律系都有3個組，不少學生重複報名不同組且獲錄取，推估是因重榜而產生缺額。

近年AI帶動相關學系招生熱潮，人文社會學系難免也受影響。李宏森指出，今年台大申請入學173個缺額，文法商管約占一半，理工和醫農各占1/4；另外，在校內預分發時，也發現有一名錄取醫學系和電機系的學生，最後選擇電機系，和大家以往認知有些不同。（編輯：張雅淨）1140612