加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 生活

學生質疑遭冒名放棄 台大將討論擬保留錄取資格

2025/6/12 12:46（6/12 12:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台灣大學校門。（中央社檔案照片）
圖為台灣大學校門。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北12日電）一名陳姓學生獲台大研究所正取資格，質疑遭不明人士冒名竄改成放棄報到。台大今天表示，下週將開會討論，傾向先保留其錄取和入學資格，待相關調查結果出爐再行處理。

昨天有媒體報導，一名陳姓學生獲台大研究所正取資格，依規定於3月完成碩士班網路報到，但6月卻發現疑似遭不明人士冒名竄改成放棄報到，導致學籍被取消，認為恐是駭客所為，陳姓學生已向警方報案，目前警方仍在調查中。

台灣大學教務處註冊組組長李宏森今天接受媒體聯訪時表示，經查台大歷年考試，除了此案外，從未發生類似事件；研究所錄取生如要放棄，除了要登入帳號密碼，還要上傳身分證影像檔，但台大並無學生的身分證等資料，故由此個案難以推論台大官網有駭客入侵或資安漏洞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李宏森提到，這名學生曾親自到台大，表明不願意放棄錄取資格，台大預計下週盡快召開校內招生委員會討論，會朝維護考生權益的方向討論，可能傾向先保留其錄取資格，但這樣會牽涉到增額問題，因此還要報教育部後才能定案。

李宏森指出，由於相關單位調查可能不會那麼快，若學校討論後決議保留這名學生錄取資格且獲教育部同意，屆時開學後會先讓學生入學，待最終調查結果出爐後，再來討論如何處理。（編輯：黃名璽）1140612

延伸閱讀
大學申請分發率55.73%近3年最高 缺額近4年最低台大申請入學173缺額 文法商管占半、政治系缺最多高中生學習歷程失真 甄選會：錄取資格遭撤未分發
李宏森
台大申請入學1階 化工報名最多、土木超篩99人台大繁星推薦錄取397人 19個缺額、2系無人錄取
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：