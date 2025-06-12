學生質疑遭冒名放棄 台大將討論擬保留錄取資格

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（中央社記者許秩維台北12日電）一名陳姓學生獲台大研究所正取資格，質疑遭不明人士冒名竄改成放棄報到。台大今天表示，下週將開會討論，傾向先保留其錄取和入學資格，待相關調查結果出爐再行處理。

昨天有媒體報導，一名陳姓學生獲台大研究所正取資格，依規定於3月完成碩士班網路報到，但6月卻發現疑似遭不明人士冒名竄改成放棄報到，導致學籍被取消，認為恐是駭客所為，陳姓學生已向警方報案，目前警方仍在調查中。

台灣大學教務處註冊組組長李宏森今天接受媒體聯訪時表示，經查台大歷年考試，除了此案外，從未發生類似事件；研究所錄取生如要放棄，除了要登入帳號密碼，還要上傳身分證影像檔，但台大並無學生的身分證等資料，故由此個案難以推論台大官網有駭客入侵或資安漏洞。

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李宏森提到，這名學生曾親自到台大，表明不願意放棄錄取資格，台大預計下週盡快召開校內招生委員會討論，會朝維護考生權益的方向討論，可能傾向先保留其錄取資格，但這樣會牽涉到增額問題，因此還要報教育部後才能定案。

李宏森指出，由於相關單位調查可能不會那麼快，若學校討論後決議保留這名學生錄取資格且獲教育部同意，屆時開學後會先讓學生入學，待最終調查結果出爐後，再來討論如何處理。（編輯：黃名璽）1140612