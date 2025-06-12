高中生學習歷程失真 甄選會：錄取資格遭撤未分發

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（中央社記者許秩維台北12日電）1名高中生透過大學申請入學管道，錄取多校醫學系，但學習歷程被質疑與事實不符。大學甄選會今天表示，收到各校來函，取消這名學生的錄取資格，因此學生未進入分發。

台中市1名高中生透過大學申請入學管道，錄取多校醫學系，並自行在網上公開學習歷程，卻被網友發現部分資料與事實不符。事發後陽明交通大學、台北醫學大學、中國醫藥大學、中山醫學大學等校陸續決議，撤銷該名學生正取資格，列備取的長庚大學未公開決議結果。

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大學甄選入學委員會今天舉行記者會，公告114學年度大學申請入學管道統一分發結果，66校提供一般生5萬854個名額（不含外加），7萬9001人報名，各校正備取名額共12萬530個，最後4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%。

外界關心這名學生是否有錄取醫學系，甄選會提到，日前收到各校來函，取消這名學生的錄取資格，教育部也發公函提醒，因此進入分發前，已取消這名學生5個錄取醫學系的資格，包含備取的長庚醫學系，取消後學生就不會進入分發，也不會獲醫學系錄取。（編輯：張雅淨）1140612