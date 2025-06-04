學生學習歷程遭疑造假 陽明交大撤醫學系錄取資格

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（中央社記者許秩維台北4日電）一名錄取陽明交大醫學系的高中生遭質疑學習歷程疑似造假，陽明交大今天表示，書審資料中有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不計分，取消錄取資格。

日前一名高中生在社群平台分享，自己錄取陽明交大醫學系，而學習歷程檔案提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽。但遭網友質疑，這名學生並非當年菁英盃最佳辯士，只是其中一場比賽的「優秀辯士」。

陽明交通大學今天透過文字說明，關於醫學系申請入學醫師組正取生備審資料爭議案，學校已於6月2日召開醫學系招生試務工作小組會議，並經6月2日醫學院招生委員會、6月4日校級招生委員會審議。

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根據決議結果，通案觀察此案的備審資料，難謂有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按學校招生簡章規定，取消這名學生錄取資格。

陽明交大提到，學校一向重視誠信教育與品格培養，學習歷程制度設計初衷，是為鼓勵學生自我反思與多元成長；校方期盼社會各界理性看待相關議題，給予學生更多理解與支持，避免網路公審，共同營造健康的教育環境。（編輯：管中維）1140604