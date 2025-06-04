加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

學生學習歷程遭疑造假 陽明交大撤醫學系錄取資格

2025/6/4 18:20（6/4 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為陽明交通大學校銜名牌。（中央社檔案照片）
圖為陽明交通大學校銜名牌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北4日電）一名錄取陽明交大醫學系的高中生遭質疑學習歷程疑似造假，陽明交大今天表示，書審資料中有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不計分，取消錄取資格。

日前一名高中生在社群平台分享，自己錄取陽明交大醫學系，而學習歷程檔案提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽。但遭網友質疑，這名學生並非當年菁英盃最佳辯士，只是其中一場比賽的「優秀辯士」。

陽明交通大學今天透過文字說明，關於醫學系申請入學醫師組正取生備審資料爭議案，學校已於6月2日召開醫學系招生試務工作小組會議，並經6月2日醫學院招生委員會、6月4日校級招生委員會審議。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據決議結果，通案觀察此案的備審資料，難謂有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按學校招生簡章規定，取消這名學生錄取資格。

陽明交大提到，學校一向重視誠信教育與品格培養，學習歷程制度設計初衷，是為鼓勵學生自我反思與多元成長；校方期盼社會各界理性看待相關議題，給予學生更多理解與支持，避免網路公審，共同營造健康的教育環境。（編輯：管中維）1140604

#陽明交通大學
#學習歷程
#醫學系
延伸閱讀
台中學生遭陽明交大取消錄取資格 校方關心陪伴協助大學申請入學正備取陸續公告 6/5、6/6登記志願序大學申請入學9校醫學系超篩 北醫多90人台大多48人大學申請入學7.9萬人報名 通過篩選率82.85%歷年次高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：