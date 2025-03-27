大學申請入學9校醫學系超篩 北醫多90人台大多48人

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（中央社記者許秩維台北27日電）114學年大學申請入學1階篩選結果公告，有9校醫學系超額篩選共212人次，以北醫大超篩90人最多，其次為台大超篩48人，慈濟大學通過篩選人數則低於預計甄試人數。

大學甄選入學委員會今天公告114學年大學申請入學管道第1階段篩選結果，有66校、2168個學系（組）參與招生，提供5萬854個名額，7萬9001人報名，6萬5453人通過1階篩選，通過篩選率為82.85%。

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甄選會網站資料顯示，114學年醫學系一般生（自費）有11校提供579個名額，預計甄試1686人次，有1867人次通過篩選，其中9校超額篩選共212人次（通過篩選人數高於預計甄試人數）人次，以台北醫學大學超篩90人最多，其次為台大超篩48人，慈濟大學原預計甄試129人，僅98人通過第1階段篩選。

牙醫系一般生部分，甄選會網站資料指出，114學年牙醫系一般生（自費）有7校提供199個名額，預計甄試592人次，有639人次通過篩選，7校牙醫系都出現超額篩選共47人次，以台北醫學大學超篩22人最多，其次是高雄醫學大學超篩11人、台灣大學超篩8人。（編輯：李亨山）1140327