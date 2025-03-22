台大試辦進階課 秋季開放優秀高中生預修11門課

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（中央社記者許秩維台北22日電）台大校長陳文章今天宣布，預計今年秋天試辦高中生進階課程，開放優秀高中生預習大學基礎課程，總計開設11門課程，首年由北區高中推薦學生參加，修習通過將發給學分證明。

台灣大學舉行校務會議，台灣大學校長陳文章於會中宣布，預計今年秋天將辦理台大的高中生進階課程系列5年試辦計畫，培育優秀高中生預習大學基礎課程。

陳文章提到，過去台大就有針對高中資優班學生或已錄取台大的准大學生推動先修課程，但他接獲不少高中校長反映，有些優秀的高一或高二生也希望能提早到大學修課，因此台大決定推動試辦計畫，並找到校友願意捐助支持。

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課程方面，陳文章提到，除了物理、化學、微積分等課程外，還會開設心理學、社會學、經濟學等總計11門課程，每門課招收40人，高中生將在學期中利用週二或週四的傍晚至晚上在台大上課，每學分1150元，低收入戶或中低收入戶學生全額補助。

陳文章指出，招收對象將透過高中推薦學生，學生需先通過考試評量，修習課程通過後將發給學分證明，學生入學大學後可向學系申請抵免學分，首年將以北區高中為試辦對象，第2年起將視成效評估是否擴大辦理。（編輯：郭諭儒）1140322