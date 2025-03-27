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大學申請入學7.9萬人報名 通過篩選率82.85%歷年次高
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大學申請入學7.9萬人報名 通過篩選率82.85%歷年次高

2025/3/27 09:42（3/27 10:21 更新）
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圖為學科能力測驗考生。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北27日電）114學年大學申請入學管道今天公告第1階段篩選結果，申請入學管道提供5萬854個名額，7萬9001人報名，6萬5453人通過1階篩選，通過篩選率達82.85%，是歷年次高。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，114學年大學申請入學管道有66校、2168個學系（組）參與招生，提供5萬854個名額，今天上午於甄選會網站公告第1階段篩選結果，通過篩選考生仍須參加第2階段指定項目甄試。

根據甄選會資料顯示，114學年申請入學有7萬9001人報名，比113學年增加814人，6萬5453人通過第1階段篩選，也比113學年增加2004人，114學年通過篩選比率82.85%，是歷年次高，僅低於111學年（83.12%），考生平均申請5.61個校系，通過篩選者平均通過2.83個校系。

甄選委員會提醒，通過1階篩選考生仍須參加第2階段指定項目甄試，考生須於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。

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各校系甄試審查項目中如有要求課程學習成果、多元表現，高三應屆畢業生或110學年後畢業的考生，可選擇自高中教育階段學生學習歷程資料庫中勾選資料檔案後上傳或自行製作PDF格式檔案後上傳；其餘考生則自行製作PDF格式檔案後上傳。

為利考生預先瞭解並熟悉網路上傳（勾選）審查資料的操作介面及作業流程，甄選委員會於4月11日至4月16日（每天上午9時至晚間9時），開放測試系統，供考生實作演練及提前檢視歷程資料。（編輯：陳仁華）1140327

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大學甄選入學委員會公告114學年大學申請入學管道第1階段篩選結果，7萬9001人報名，6萬5453人通過1階篩選，通過篩選率82.85%。（甄選會提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月27日
大學甄選入學委員會公告114學年大學申請入學管道第1階段篩選結果，7萬9001人報名，6萬5453人通過1階篩選，通過篩選率82.85%。（甄選會提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月27日
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