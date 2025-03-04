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雄女回應「終結放榜新聞」訴求 未來不再公布成績

2025/3/4 14:29（3/4 15:32 更新）
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高雄女中校門。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林巧璉高雄4日電）學測成績日前揭曉，部分高中公布滿級分學生人數，引發社會熱議，多個學生團體今天呼籲「終結放榜新聞」。高雄女中校長鄭文儀回應，成績不代表一切，以後不再公布學測成績。

學測成績近日再成話題，雄女今年因沒有滿級分學生，部分媒體以「雄女怎麼了」為標題，放榜新聞聚焦在成績表現引發輿論批評。鄭文儀先前受訪時提及「女生數學相對比男生稍弱一些」，也引爆社會輿論。

鄭文儀今天告訴中央社記者，未來不會再公布成績，成績僅是一個數字，即使不同分數仍有可能申請到同一所大學科系，申請所看的資料面向很多，學生的發展也很多元，目前多數學生都會選擇申請入學，外界光拿學測成績評斷學生、學校的表現是不公平的。

民國108年高雄女中學生發起的「終結放榜新聞」連署，迅速獲得全國各地學生響應，多所高中校長也簽署備忘錄，承諾不召開記者會、不對外公布學生的大考成績榜單。時任總統蔡英文也公開在臉書聲援，強調分數也不是教育唯一的價值，「不能讓放榜新聞，限縮了我們對成功的想像。」

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多個學生團體今天共同在台北召開記者會，重提6年前「終結放榜新聞」的訴求，呼籲各校共同消弭升學主義。

教育部國民及學前教育署今天也回應，肯定學生團體的訴求，並強調學校應讓學生探索、開發自我興趣與潛能，辦學時不應侷限少數學生單一成績表現，避免刻板成功定義，而應肯定學生多元成就。如果要安排媒體受訪或公布榜單，應尊重學生意願與隱私。（編輯：龍柏安）1140304

#高雄女中
#教育部
#鄭文儀
#學測
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