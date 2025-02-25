學測數A難、4標都降 國文滿級分人數近15年最少

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（中央社記者許秩維台北25日電）114學年學測成績出爐，數A的頂標、前標、均標、後標都比去年降1級分；各科滿級分（15級分）以英文科3874人最多，數A有1226人最少，其中國文科2738人滿級分，是近15年新低。

大學入學考試中心今天舉行114學年度學科能力測驗成績統計資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁主持，公布學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準。

今年學測各考科頂標分別為國文13級分、英文13級分、社會13級分、自然13級分、數A是11級分、數B是12級分；國文、英文的頂標近5年持平，社會科頂標近2年持平，自然科頂標近3年持平，數B頂標近3年持平，數A頂標比去年降1級分，其中數A的頂標、前標、均標、後標都比113學年降1級分。

關於各科最高滿級分（15級分）人數，114學年學測以英文科3874人最多，其次為國文科2738人、自然科2683人、社會1762人、數B有1369人、數A有1226人；和113學年相較，國文少232人，英文增197人，自然增52人，社會少515人，數B增91人，數A少107人，其中國文15級分人數是近15年最低。

至於各科最低0級分人數，根據大考中心資料顯示，114學年學測以數B有82人最多，其次為數A有39人，英文8人，國文7人，社會6人，自然3人，數A和數B的0級分人數都是近4年最多。

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觀察114學年學測成績，數A中低級分考生變多、滿級分人數略減，大學入學考試中心副主任黃璀娟分析，初步判斷是因非選擇題需要跨單元整合運用概念，因此得分率較低，導致今年數A整體成績比去年稍低一點。

黃璀娟提到，今年學測社會科15級分人數也比去年減少一些，這部分還需要再進一步瞭解，但整體5標和去年差異不大；另外，今年國文科級分人數分布比前兩年相對左移，顯示題目可能稍難，大考中心會針對考生的成績表現，分析得分率和鑑別率，作為試題設計的參考。（編輯：陳政偉）1140225