加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國高速公路工地橋梁坍塌活埋8工人 傳3死5傷
首頁 / 生活
學測
新聞專題
學測
首頁 / 生活

學測數A難、4標都降 國文滿級分人數近15年最少

2025/2/25 10:38（2/25 10:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
114學年學測成績25日出爐，國文、英文、社會、自然等4考科頂標均為13級分。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
114學年學測成績25日出爐，國文、英文、社會、自然等4考科頂標均為13級分。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北25日電）114學年學測成績出爐，數A的頂標、前標、均標、後標都比去年降1級分；各科滿級分（15級分）以英文科3874人最多，數A有1226人最少，其中國文科2738人滿級分，是近15年新低。

大學入學考試中心今天舉行114學年度學科能力測驗成績統計資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁主持，公布學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準。

今年學測各考科頂標分別為國文13級分、英文13級分、社會13級分、自然13級分、數A是11級分、數B是12級分；國文、英文的頂標近5年持平，社會科頂標近2年持平，自然科頂標近3年持平，數B頂標近3年持平，數A頂標比去年降1級分，其中數A的頂標、前標、均標、後標都比113學年降1級分。

關於各科最高滿級分（15級分）人數，114學年學測以英文科3874人最多，其次為國文科2738人、自然科2683人、社會1762人、數B有1369人、數A有1226人；和113學年相較，國文少232人，英文增197人，自然增52人，社會少515人，數B增91人，數A少107人，其中國文15級分人數是近15年最低。

至於各科最低0級分人數，根據大考中心資料顯示，114學年學測以數B有82人最多，其次為數A有39人，英文8人，國文7人，社會6人，自然3人，數A和數B的0級分人數都是近4年最多。

google news透過 Google News追蹤中央社

觀察114學年學測成績，數A中低級分考生變多、滿級分人數略減，大學入學考試中心副主任黃璀娟分析，初步判斷是因非選擇題需要跨單元整合運用概念，因此得分率較低，導致今年數A整體成績比去年稍低一點。

黃璀娟提到，今年學測社會科15級分人數也比去年減少一些，這部分還需要再進一步瞭解，但整體5標和去年差異不大；另外，今年國文科級分人數分布比前兩年相對左移，顯示題目可能稍難，大考中心會針對考生的成績表現，分析得分率和鑑別率，作為試題設計的參考。（編輯：陳政偉）1140225

黃璀娟
學測成績出爐 國英社自頂標13級分、數A降1級分學測英文作文排隊照解讀異 大考中心：無預設立場
學測
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
112
更多編輯台推薦新聞：