114學測重考生1.5萬人占1成3 考招新制後最高

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（中央社記者許秩維台北25日電）114學年學測成績今天公布，114學測考生約12.1萬人，是自111學年考招新制實施後最多，其中非應屆考生約1.5萬人，占整體1成3，人數和比率也是考招新制實施後最高。

大學入學考試中心今天舉行114學年度學科能力測驗成績統計資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁主持，公布學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準。

114學年學測有12萬1181人報考，是111學年大學考招新制實施至今，學測報考人數最高，比113學年增加1009人；114學測非應屆考生有1萬5913人，占整體13.13%，是考招新制實施後新高，近年非應屆考生人數也呈現逐年成長趨勢。

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大學入學考試中心副主任黃璀娟表示，學測為自由選考，大考中心尊重考生選擇，也無法預期非應屆考生的想法，但應屆考生確實反映少子女化現象，人數呈逐年遞減，過去指考也曾出現超過1成考生是非應屆考生。

在選考部分，114學測以國文、英文超過99%考生選考最多，數A和自然選考人數和百分比皆逐年增加；考生以選考6科最多，占4成2且近3年人數和比率逐年增加，其次為選考4科占2成7、選考5科者占2成5，比率皆逐年遞減。（編輯：陳清芳）1140225