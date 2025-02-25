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學測成績申請入學 估自費醫學系56級分有機會

2025/2/25 15:34（2/25 16:13 更新）
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114學年度學測成績25日揭曉，得勝者文教升學輔導專家藍天予（圖）分析申請入學各校系門檻，大致與113年持平。中央社記者陳至中台北攝 114年2月25日
114學年度學測成績25日揭曉，得勝者文教升學輔導專家藍天予（圖）分析申請入學各校系門檻，大致與113年持平。中央社記者陳至中台北攝 114年2月25日
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（中央社記者陳至中台北25日電）114學年度學測成績今天揭曉，升學輔導專家分析申請入學各校系門檻，大致與去年持平，想進入自費醫學系，預估56級分（4科）有機會。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，根據大考中心公布的統計資訊，學測數學A頂、前、均、後標都較去年（113學年度）降1級分，但從累積人數觀察，頂尖考生的影響有限。因此預估台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學等校二、三類組的門檻，都會和去年差不多。

藍天予以自然組採計國文、英文、數學A、自然4科校系為例，今年拿到60級分（滿級分）的共125人，去年則是131人；59級分以上今年有355人，去年則是419人，差距都不算太大。

從上述累積人數推估，藍天予預估今年醫學系一階門檻大致和去年差不多，台大醫學系去年59級分（4科）過關，今年因60級分人數比去年還少，加上有些頂尖學生會選擇電機、資工系，因此應該也是59級分過關。

藍天予預估包括陽明交大醫學系醫師組、台大牙醫系、陽明交大牙醫系、成大醫學系、北醫大醫學系、長庚醫學系，門檻都會落在59級分。自費醫學系最低門檻則預估落在56級分，公費醫學系則是55級分。

二類組電機、資工最為熱門，採計英、數A、自然3科的校系，藍天予預估台大電機為44級分，陽明交大電機乙組、清大電機乙組43級分，成大電機42級分，中央大學電機41級分。

藍天予預估今年數A難度提升，對中段的國立學校比較會有影響，但還是要看篩選倍率是否有「單篩」數學A，也就是有篩選數學A，且數學A是自己單獨一個倍率，沒有與其他科目共享倍率。如果有這樣的情形，該校系的門檻可能會較去年降低1級分。

一類組校系採計較為混亂，以採計國、英、數A等3科的熱門商管校系而言，預估門檻也和去年差不多，台大財金預估42級分，台大會計41級分，政大財管41級分。

部份商管校系有看社會科，即採計國、英、數A、社4科，指標校系台大國企系，預估門檻55級分，但因篩選倍率設定，英文可能須15級分。

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另一大類是採計國、英、數B、社等4科，指標校系台大法律系財法組，預估門檻為58級分，但國、英兩科相加要30級分。

藍天予建議考生與家長，最好回頭看過去3年各校系的門檻成績，因為今年重考生人數接近1.6萬人，占比較去年增加一些，去年門檻下降較多的校系，今年可能會「校正回歸」。（編輯：李亨山）1140225

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