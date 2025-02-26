學測成績比較引焦慮 立委民團籲注重兒少心理健康

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（中央社記者郭建伸台北26日電）學測成績昨天公告，社群平台上出現許多成績比較文章，立委與台少盟今天指出，社群使得成績比較無所不在，除了成績，更應注重兒少心理健康，政府應落實學生生涯輔導，並避免因公布榜單造成個資外洩。

民進黨立委林月琴今天與台灣少年權益與福利促進聯盟共同舉行「努力過的人都是戰士」記者會，呼籲除榜單成績以外，更該重視兒少心理健康。

台少盟副秘書長張祐嘉表示，隨著社群平台興起，青少年有更多分享資訊及心情的空間，但也使得「比較成績」變得無所不在，部分考生因此擔心自己成績未達標；另一方面，社群平台上出現各種成績單分享，放大「考高分才是成功」的刻板印象，也會使青少年陷入迷思或低潮，在談論成績的時候，社會應更關心青少年心理健康。

來自建國高中的曾敬堯表示，學測成績出爐後，同學的不安可能來自於家庭期待、同儕比較及未來升學的不確定性，也有同學認為自己成績不理想，想拚分科測驗考取理想校系。

林月琴指出，依據教育基本法，教育的核心是協助每位學生開拓生涯想像、培育健全人格與多元發展，考試只是一個面向，不能以此作為衡量學生的唯一標準，政府應延續既有政策、告別榜單迷思，把更多資源投入到學生多元發展及生涯輔導上。

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林月琴也提到，面對個資隱私愈來愈受重視的時代，不應以寬鬆解讀或運用榜單資訊，教育機關在公布榜單時，應確保學生個人資料與姓名在充分知情同意的前提下才可公開，若涉及補習班等商業用途，更需取得學生與家長明確同意，避免遭不肖人士利用。

林月琴也與與台少盟提出3項呼籲，第一是教育部與衛福部應定期追蹤高中生身心健康狀態與學習壓力，落實執行學生輔導法；第二則是加強國高中階段的生涯輔導，並協助學習成就不如預期學生；第三則是保障學生個資隱私，學校公布榜單前要取得學生與家長的知情同意，避免學生資料遭不法人士利用。（編輯：翟思嘉）1140226