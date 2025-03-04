學測滿級分新聞惹議 學生團體籲消弭升學主義

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（中央社記者陳至中台北4日電）學測成績日前揭曉，部份高中公布滿級分學生人數，引發社會熱議。多個學生團體今天共同在台北召開記者會，重提6年前「終結放榜新聞」的訴求，呼籲各校共同消弭升學主義。

民國108年，高雄女中學生發起的「終結放榜新聞」連署，迅速獲得全國各地學生響應，多所高中校長也簽署備忘錄，承諾不召開記者會、不對外公布學生的大考成績榜單。時任總統的蔡英文也公開在臉書聲援，強調分數也不是教育唯一的價值，「不能讓放榜新聞，限縮了我們對成功的想像。」

然而6年過去，今年學科能力測驗放榜後，學生團體發現，部份學校忘記當年承諾，主動或被動對外公布學測成績。高雄女中因沒有學生取得「滿級分」，校長鄭文儀對媒體解釋「女生數學相對比男生稍弱一些」，更引爆社會輿論。

學生團體EdYouth（台灣一滴優教育協會）今天集結南北多所高中學生代表，呼籲全國各校停止公布升學榜單。高雄女中三年級學生呂亞宣對女學生被扣上數學罩門的帽子感到遺憾，並認為追求滿級分的「完美主義」情節，會造成學生的焦慮和不安，影響學生探索自己真正喜歡的科系、多元選擇的可能性。

雙北高中職學生權益陣線理事長陳佳儀表示，不論性別，都應當有追求不同領域目標的權利，「終結放榜新聞」的目的是終結以成績造神，把學校的成就，建立在學生的痛苦上。

台北市和平高中學生聞英佐表示，學校恣意公布學生個人資料，甚至以學生作為招生工具，觸犯了教育者不應觸犯的人權底線。他並指出，多年前就有高中生因成績不理想而墜樓輕生的新聞，台北市教育局曾一度函文，禁止各校公布成績，顯然政府是有辦法可用。

民主進步黨籍立委范雲今天出席記者會，聲援學生的訴求。她認為雄女校長的發言充滿性別刻板印象，貶低女性的數理能力，且與多元適性的教育目標相矛盾。主管機關應聆聽學生的訴求，思考如何調整。

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中國國民黨籍立委葛如鈞也說，教改已過去30年，從他還在念國中時，政府就已經開始強調適性揚才、終身學習，但壓在學生身上的重擔，還是沒有顯著減輕。他期待在AI（人工智慧）發展的當下，教育單位應提供更多的工具，以「數位平權」幫助學生多元成長。

對此，教育部國民及學前教育署今天稍晚回應，肯定學生團體的訴求，並強調學校應讓學生探索、開發自我興趣與潛能，辦學時不應侷限少數學生單一成績表現，避免刻板成功定義，而應肯定學生多元成就。如果要安排媒體受訪或公布榜單，應尊重學生意願與隱私。（編輯：龍柏安）1140304