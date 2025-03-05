家長聯盟聲援學生主張 籲停止公布會考學測成績

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（中央社記者陳至中台北5日電）學測成績日前揭曉，部分高中公布滿級分學生人數，引發社會熱議。台灣家長教育聯盟今天透過聲明聲援學生團體的主張，呼籲不要再公布會考、學測成績。

今年學科能力測驗放榜後，學生團體發現，部分學校忘記民國108年「終結放榜新聞」的承諾，主動或被動對外公布學測成績。高雄女中因沒有學生取得「滿級分」，校方對媒體解釋「女生數學相對比男生稍弱一些」，更引爆社會輿論。

學生團體EdYouth（台灣一滴優教育協會）本月4日集結南北多所高中學生代表，一同在台北召開記者會，呼籲全國各校停止公布升學榜單，獲得多名立委出席相挺。教育部也回應，要求學校避免刻板的成功定義。

台灣家長教育聯盟今天發布聲明指出，在少子女化、高齡社會的現狀，108課綱提出「成就每一個孩子」的願景，至今已實施6年，但每年升學考試放榜時刻，仍看到各校喜孜孜地公布該校成績，造成社會對分數的集體焦慮。

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台灣家長教育聯盟呼籲全國各高中，都不要再公布考試成績，媒體也應重視學生多元學習的成果，取代以考試成績為主的報導內容。

除了高中不應公布學生任何考試成績外，聯盟也呼籲國中比照辦理，不要公布國中教育會考的成績。從國中開始就支持學生的適性學習，不以考試成績作為學生唯一的評量標準。（編輯：李亨山）1140305