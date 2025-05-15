加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
關稅匯率動盪夾擊 8大工商團體籲支持撥補台電穩定電價
首頁 / 生活
國中會考
新聞專題
國中會考1/88
首頁 / 生活

國中會考17.5萬人應試 16日下午開放看考場

2025/5/15 10:23（5/15 10:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市成功高中考場有許多考生在教室門口查閱試場資訊。（中央社檔案照片）
圖為台北市成功高中考場有許多考生在教室門口查閱試場資訊。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北15日電）114年國中教育會考將於本月17、18日舉行，全國約17.5萬人應試，明天（16日）下午3時到5時開放看考場，但不能進入教室，只能在走廊查看。

教育部、國中教育會考全國試務會今天發布新聞稿，提醒明天下午3時到5時開放看考場，讓考生瞭解交通路線，並學會找到試場（教室）所在位置，避免考試當天慌亂。但為維護試場環境品質，明天察看時不能進入試場。

全國試務會建議，考前最好再複習一下試場規則，非應試用品不能帶進試場，例如數學科不能攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板只能標有量測用刻度及數字（廠牌標誌除外），且要注意不能有「根號」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歷來會考違規大宗，包括損壞試題本和答案卡、提前翻開試題本、考試結束鐘聲「響起」後仍作答等，考生務必留意。手機等有通訊、傳輸功能的物品不能隨身攜帶，即便放在試場後方規定處，仍建議完全關機，避免發出任何聲響。

教育部也呼籲，17、18日考試期間，各界應避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。如果無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時應維護交通順暢，讓考生順利考試。（編輯：李亨山）1140515

#全國試務會
#教育部
#國中會考
延伸閱讀
國中教育會考寄發准考證 17.5萬人報名創新低家長聯盟聲援學生主張 籲停止公布會考學測成績體育班會考成績5C待加強占比過高 監委自動調查專訪／會考作文談媒體亂象獲滿級分 黃牧謙拒點「這件事」釣魚標
國中會考
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
體育班會考成績5C待加強占比過高 監委自動調查
21
更多編輯台推薦新聞：