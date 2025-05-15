國中會考17.5萬人應試 16日下午開放看考場

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（中央社記者陳至中台北15日電）114年國中教育會考將於本月17、18日舉行，全國約17.5萬人應試，明天（16日）下午3時到5時開放看考場，但不能進入教室，只能在走廊查看。

教育部、國中教育會考全國試務會今天發布新聞稿，提醒明天下午3時到5時開放看考場，讓考生瞭解交通路線，並學會找到試場（教室）所在位置，避免考試當天慌亂。但為維護試場環境品質，明天察看時不能進入試場。

全國試務會建議，考前最好再複習一下試場規則，非應試用品不能帶進試場，例如數學科不能攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板只能標有量測用刻度及數字（廠牌標誌除外），且要注意不能有「根號」。

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歷來會考違規大宗，包括損壞試題本和答案卡、提前翻開試題本、考試結束鐘聲「響起」後仍作答等，考生務必留意。手機等有通訊、傳輸功能的物品不能隨身攜帶，即便放在試場後方規定處，仍建議完全關機，避免發出任何聲響。

教育部也呼籲，17、18日考試期間，各界應避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。如果無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時應維護交通順暢，讓考生順利考試。（編輯：李亨山）1140515