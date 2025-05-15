高中職完全免試入學放榜 總錄取率93.48%

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（中央社記者陳至中台北15日電）114學年度高中職「完全免試入學」今天放榜，共錄取7588人，總錄取率93.48%，比去年略增。錄取者仍應參加5月17日、18日國中教育會考，作為獎學金發放依據和學力檢定機制。

「完全免試入學」不採計國中教育會考成績，學生直接向學校登記，報名人數未達招生人數，就全數錄取；如果超過招生人數，則參考各就學區免試入學作業要點，透過適當的超額比序錄取。

教育部今天發布新聞稿，114學年度共有單點型學校64所釋出名額；區域型則有基隆區、嘉義區等11區域66校。合計130所公、私立學校參與。

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今年度報名學生總計有8117人，錄取人數計有7588人，較去年度略減（113年度報名總計8744人，錄取8030人）。總錄取率為93.48%，較去年度（91.83%）略增。

教育部提醒，「完全免試入學」錄取生雖然已有學校了，仍應參加國中教育會考。因為高中職將以會考成績，作為發放入學獎學金的條件；會考是國中3年的學力檢定機制，高中職也會用作補救教學的依據。（編輯：管中維）1140515