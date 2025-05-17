國中教育會考登場 17.5萬人應試

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（中央社記者陳至中台北17日電）國中教育會考今天、明天登場，共17萬5247人報名，是台灣規模最大考試，攸關國中升高中職權益。教育部提醒考生提早出門，留意應試文具和試場規則。

首日考試上午8時30分起依序考社會、數學、國文與寫作測驗，明天考自然、英語（閱讀）及英語（聽力）。

教育部近日在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁貼出「考生特別版文昌帝君靈籤」祝福考生，也提醒出發前再確認一次准考證、應試文具是否帶齊；考試時手機要確實關機，放在指定臨時置物區，更重要的是吃飽、睡飽，保持平常心，發揮自己節奏。

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國中教育會考主要目的是鑑定國中3年學力，作為高中職補救教學依據，測驗難度設定為「難易適中」，計分採「標準參照」3等級制，各科成績區分為精熟、基礎與待加強，寫作測驗1到6級分。

全國15個就學區都將國中教育會考列為免試入學超額比序項目之一，且各區比法不同。以人數最多基北區為例，採108積分制，會考成績占36積分（按等級加標示轉換，各科最高7分；寫作測驗最高1分），多元學習表現和志願序各占36積分。（編輯：李明宗）1140517