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國中會考下午3到5時看考場 留意交通動線及規則

2025/5/16 11:26
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（中央社記者陳至中台北16日電）114年國中教育會考將於5月17日、18日舉行，全國約17.5萬人應試，今天下午3時到5時開放看考場，考生務必親自走一趟，留意交通動線並複習試場規則，穩定心情才能有好表現。

攸關國中升高中職的國中教育會考，今天下午3時到5時開放看考場，讓考生瞭解交通路線，並預先找到試場（教室）所在位置，避免考試當天慌亂。但試務單位為維護試場環境品質，規定考生查看時不能進入試場，只能在教室外遙望。

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全國試務會建議，考前最好再複習一下試場規則，非應試用品不能帶進試場，例如數學科不能攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板只能標有量測用刻度及數字（廠牌標誌除外），且要注意不能有「根號」。

教育部近日在臉書、LINE發文，配合「上上籤」的貼圖，祝福考生考試順利，同時也提醒要帶准考證、考試時手機一定關機並放置在指定位置，保持平常心應試，「心定氣神閒，前途必無量」。（編輯：管中維）1140516

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