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體育班會考成績5C待加強占比過高 監委自動調查

2025/3/27 13:54（3/27 14:14 更新）
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監委指出，國中教育會考體育班學生成績5C（待加強）占比過高，針對主管機關是否採取必要措施及提出解決對策，已申請自動調查。圖為監察院。（中央社檔案照片）
監委指出，國中教育會考體育班學生成績5C（待加強）占比過高，針對主管機關是否採取必要措施及提出解決對策，已申請自動調查。圖為監察院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北27日電）監委賴鼎銘、浦忠成、葉大華今天說，國中教育會考體育班學生成績5C（待加強）占比過高，且部分球隊因參加競賽，公假天數涉違反上限規定，主管機關是否採取必要措施及提出解決對策，已申請自動調查。

3名監委透過新聞稿表示，民國111年國際學生能力評量（PISA）台灣學生雖成績亮眼，但呈M型化加劇隱憂，有待持續關注；另108年至111年教育會考體育班學生成績，5科目都拿C級的比率近全國平均3倍，顯示108課綱實施後，似乎未能改善體育班學生受教權。

監委表示，另有部分球隊因參加競賽，公假天數涉違反每學年上課日數上限規定，恐影響學習權益。究竟體育班制度有沒有需檢討改革、體育班缺課情形影響有無配套機制、是否有違現行教學正常化政策、主管機關具體督導措施等，都將深入調查。（編輯：蘇志宗）1140327

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