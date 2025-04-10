國中教育會考4/11寄發准考證 17.5萬人報名創新低

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（中央社記者陳至中台北10日電）114年國中教育會考將於5月17、18日舉行，17萬5247人報名，人數持續創新低。明天（4月11日）將寄發准考證，考生拿到後，務必仔細檢查，若有錯誤記得在期限內申請更正。

教育部及國中教育會考全國試務會今天發布新聞稿指出，明天寄發的准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發，個別報名的考生由考區試務會郵寄。

考生拿到准考證後務必仔細檢查，上頭的資訊如果有錯誤，須於4月14、15日提出勘誤需求。集體報名考生直接向所就讀國中提出，個別報名考生則向考區試務會提出，受理時間為上午9時至12時、下午1時30分到5時。

准考證要妥善保管，如果毀損或遺失，可於考試當日攜帶身分證件及與報名時同式的2吋相片1張，向考場試務中心申請補發。

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全國試務會也提醒，身心障礙、懷孕、重大傷病或突發傷病考生可申請應考服務，依情況提供輔具、調整時間或作答方式等，詳細細節可參閱國中教育會考網站的「應考服務」內容。

教育部提醒，國中教育會考的目的是瞭解學生的學習品質，除經縣市政府核准外，全體國中應屆畢業生都應參加。（編輯：陳政偉）1140410