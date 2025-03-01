香港5校來台參加大學博覽會 學測成績就能申請

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（中央社記者陳至中台北1日電）由民間舉辦的2025大學暨技職校院多元入學博覽會，今、明2天在台北、高雄同步舉行，今年香港有5所大學來台參展，台灣學生憑學科能力測驗成績就能申請，還可爭取全額獎學金。

由旺旺中時媒體集團主辦的大學博覽會，今年度在台灣大學綜合體育館、高雄新光三越左營店同步展出。特別的是有5所香港學校來台參展，包括香港大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港理工大學、香港恒生大學。

香港理工大學爭取學測4科綜合成績須達到前15%的水平、且英語達到「頂標」的台灣學子。助理環球事務主任李瓔桐表示，有興趣的學生可以直接拿學測成績單到攤位，現場就有老師可對接，越早報名就能越早獲得預先錄取的機會。

李瓔桐表示，目前1年學費約為港幣17.5萬元（約新台幣74萬元），加上生活費全年開支約須新台幣100萬元左右，但理大有3個等級的獎學金，最優的「全額獎學金」可減免全部學雜費，還提供生活補貼。只要足夠優秀，完全不必擔心開支問題。

目前就讀工程學院一年級的鄭姓學生，去年以學測4科57級分的優異成績，錄取香港理工大學並獲得全額獎學金。她表示，香港生活開銷較高，是比較需要適應的地方，在學習上則不會太難調適。

工程學院二年級翁姓學生則說，香港的作業全部都是英文的，台灣高中英文寫作訓練比較不足，要花一些時間適應。他也分享，台灣很多大學生不知道自己要做什麼，香港的學生普遍較明確，不管畢業後要去哪幾家公司工作、或是如何對接研究所，都有自己的未來目標。

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香港教育大學今年積極來台招生，環球事務處助理處長何靜表示，是香港唯一的師範學校，政府依照教師需求開出名額，台灣學生來就讀，畢業後可直接留港擔任教師，不用擔心找不到工作，且起薪就有約港幣3.7萬元（約新台幣15.6萬元）。

何靜表示，香港作為一個國際化的都市，因此對學生的英文要求較高，學測至少要達到頂標。她認為台灣學子的英文不差，且還具備華語、繁體字書寫的優勢，只要秉持開闊的心胸、願意接受多元的文化，到香港讀書適應絕對沒有問題。（編輯：郭諭儒）1140301

2025大學暨技職校院多元入學博覽會1日舉行，今年香港有5所大學來台招生，香港教育大學環球事務處助理處長何靜（圖）在台北受訪表示，只要秉持開闊的心胸、願意接受多元的文化，到香港讀書適應絕對沒有問題。中央社記者陳至中攝 114年3月1日