加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國高速公路工地橋梁坍塌活埋8工人 傳3死5傷
首頁 / 生活
學測
新聞專題
學測2/192
首頁 / 生活

學測成績出爐 國英社自頂標13級分、數A降1級分

2025/2/25 09:32（2/25 09:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
114學年學測成績25日出爐，國文、英文、社會、自然等4考科頂標均為13級分。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
114學年學測成績25日出爐，國文、英文、社會、自然等4考科頂標均為13級分。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北25日電）114學年學測成績今天出爐，國文、英文、社會、自然等4考科頂標均為13級分，數學B是12級分，數學A是11級分，其中數A頂標比去年減少1級分，其餘和去年持平。

大學入學考試中心今天舉行114學年度學科能力測驗成績統計資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁主持，公布學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準。

大學入學考試中心副主任黃璀娟表示，114學年學測約12.1萬人報考，比113學年增加1009人；以國文、英文超過99%考生選考最多，數A和自然考科選考人數和百分比呈現逐年增加趨勢。

google news透過 Google News追蹤中央社

學測包含6考科，考生可自由選考，黃璀娟提到，114學年學測考生仍以選考6科最多，約占4成2且近3年人數和比率逐年增加；其次為選考4科占2成7、選考5科者占2成5，比率皆逐年遞減。

今年學測各考科頂標分別為國文13級分、英文13級分、社會13級分、自然13級分、數學A是11級分、數學B是12級分；國文、英文的頂標近5年持平，社會科頂標近2年持平，自然科頂標近3年持平，數B頂標近3年持平，數A頂標比去年（113學年）減少1級分，和112學年一致。（編輯：陳政偉）1140225

#大考中心
#大學入學考試中心
#黃璀娟
#學測
#學科能力測驗
#數學A
大考中心舉行114學年度學科能力測驗成績統計資料說明會，公布114學年學測成績，大考中心主任張新仁（右）、副主任黃璀娟（左）出席。中央社記者許秩維攝 114年2月25日
大考中心舉行114學年度學科能力測驗成績統計資料說明會，公布114學年學測成績，大考中心主任張新仁（右）、副主任黃璀娟（左）出席。中央社記者許秩維攝 114年2月25日
延伸閱讀
學測114年各科試題解答一覽學測成績查詢看這裡 114年各科5標、級分對照表一覽學測英文作文颱風假照片解讀有異 閱卷召集人：寫速食店、搭船都可學測試題誤植日本311地震年分 大考中心：不影響作答不送分
黃璀娟
學測英文作文排隊照解讀異 大考中心：無預設立場英聽2次考試需求降 重複報考生5年減1.5萬人
學測
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
學測成績查詢看這裡 114年各科5標、級分對照表一覽
19
更多編輯台推薦新聞：