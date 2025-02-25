學測成績出爐 國英社自頂標13級分、數A降1級分

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（中央社記者許秩維台北25日電）114學年學測成績今天出爐，國文、英文、社會、自然等4考科頂標均為13級分，數學B是12級分，數學A是11級分，其中數A頂標比去年減少1級分，其餘和去年持平。

大學入學考試中心今天舉行114學年度學科能力測驗成績統計資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁主持，公布學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準。

大學入學考試中心副主任黃璀娟表示，114學年學測約12.1萬人報考，比113學年增加1009人；以國文、英文超過99%考生選考最多，數A和自然考科選考人數和百分比呈現逐年增加趨勢。

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學測包含6考科，考生可自由選考，黃璀娟提到，114學年學測考生仍以選考6科最多，約占4成2且近3年人數和比率逐年增加；其次為選考4科占2成7、選考5科者占2成5，比率皆逐年遞減。

今年學測各考科頂標分別為國文13級分、英文13級分、社會13級分、自然13級分、數學A是11級分、數學B是12級分；國文、英文的頂標近5年持平，社會科頂標近2年持平，自然科頂標近3年持平，數B頂標近3年持平，數A頂標比去年（113學年）減少1級分，和112學年一致。（編輯：陳政偉）1140225