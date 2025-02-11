學測英文作文颱風假照片解讀有異 閱卷召集人：寫速食店、搭船都可

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（中央社記者許秩維台北11日電）114學年學測英文作文考颱風假，閱卷召集人賴惠玲今天表示，作文提示室內排隊照片，評分對場所不設限，寫電影院、速食店、百貨公司等都可以，只要能合理描述所選場景即可。

大學入學考試中心今天舉行114學年學科能力測驗英文考科閱卷評分原則說明會，由政治大學英文系教授賴惠玲擔任閱卷召集人。

賴惠玲提到，此次有156名大學教授擔任閱卷委員，正、副召集人及協同主持人等15人參閱3000多份試卷，經過討論後訂定評分標準。

學測英文非選擇題包含中譯英和作文，中譯英要考生翻譯「人類的想像和創意是科技進步最大的驅動力」、「過去在科幻電影中出現的神奇物件，現在正逐一成真。」

賴惠玲指出，翻譯題測驗句型都是高中生熟悉的範圍，中等程度以上的考生，如能使用正確句型並注意用字、拼字，就能獲得理想分數。

學測英文作文以颱風假為主題，提供電影院大排長龍和機車騎士冒雨出門的圖片，要考生描述颱風假時可能出現的不同場景，並說明對放颱風假的看法和經驗。中央社記者許秩維攝 114年1月19日

作文題考颱風假，並提供2張圖片，1張是室內大排長龍，另1張是戶外有少數汽機車冒著大雨出行；請考生寫1篇作文，第1段根據對比圖片，描述颱風假時，可能出現的兩種不同情景；第2段說明對放颱風假的看法與經驗。

賴惠玲表示，作文主要測驗考生文字表達能力、細節描述等，兩張圖片分別是室內和室外，至於室內場所則沒有設限，考生寫電影院、速食店、百貨公司、購物中心、甚至是搭船都可以，只要能對所選場域表達出細節和描述即可。

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對於颱風假的主題，賴惠玲認為，非常貼近學生生活，有人提到可颱風假休息，也有人擔心會導致課業落後，另有考生覺得難得放假，可以跟家人共同用餐，還有考生想到自己在家避風雨，卻有工人要去搶修停電，希望大家對颱風假還要外出工作的人多點同情和憐憫。

大學入學考試中心主任張新仁說明，作文題考看圖說故事，學生的生活情境不同，解讀也會不同，如果加上圖說，就會變成限定某種場景，這樣可能會對沒有相關生活經驗的考生不利，因此作文圖片不設限，反而會比較公平。（編輯：陳政偉）1140211