學測2/25公布成績、各科5標 申請入學3月開跑

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（中央社記者許秩維台北20日電）114學年度大學學測今天下午考完，大考中心將於2月25日公布學測成績和各科5標成績標準，2月26日寄發成績單，考生可用學測成績報名3月的大學申請入學管道。

大學入學考試中心舉辦的114學年度學科能力測驗於1月18日至20日舉行，今年約12.1萬人報考，今天下午最後一節社會科於2時40分考完，宣告今年學測考試正式結束。

大考中心表示，學測成績將於2月25日公布，並提供網路和語音查詢服務，報名資料有填手機號碼的考生，當天會收到簡訊通知成績；學測成績單將於2月26日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月26日到3月4日申請成績複查，複查結果通知書3月11日寄發。

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2月25日公布學測成績當天，大考中心也會公布學測各科的頂標、前標、均標、後標、底標5標成績標準，考生可用學測成績報名大學申請入學管道。

大學甄選入學委員會資料顯示，大學申請入學於3月20日至21日受理報名，3月27日公布第1階段篩選結果，5月15日到6月1日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月2日前公布錄取名單，錄取生需於6月5日到6日登記就讀志願序，6月12日公布最後統一分發結果。（編輯：張雅淨）1140120