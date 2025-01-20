學測數學B燈泡規律題最難 解題師：勇敢用窮舉法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北20日電）114學年度學測數學B，各解題團隊大都認為難度較去年簡單，但還是有鑑別度高的難題。第17題考到LED各色燈泡的循環規律，是今年的難題，建議勇敢用「窮舉法」解題。

得勝者文教今天邀集補教、高中教師分析學測數學B試題，補教老師解創智會後接受媒體聯訪指出，今年難度較去年簡單一些，但還是有幾題要花許多時間，中上程度考生如果沒有適時跳過，可能會卡住。預估五標（頂、前、均、後、底標）依序是12、10、7、4、3級分，其中前標、均標估比去年高1級分。

解創智表示，第17題考到LED燈泡紅、綠、藍三色亮燈的循環規律，應該是這份試卷最難的一題，學生可能要來回看3遍才能決定如何解題。

解創智表示，這一題要勇敢用「窮舉法」，把可能的情況一個一個列出來，約5、6分鐘可以找出答案。如果亂想一些速解法，反而更花時間。畢竟這是以文組學生為主的數學B，窮舉也是一種策略。

學測數學B第17題考到LED各色燈泡的循環規律。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

另一名解題老師魏上智則提到，單選第7題考到「單點透視法」，是比較創新的題目，以前頂多只有名詞概念，這次是真的講到原理，是出得很漂亮的一題。考生須要花點時間去比較和思考，才能判斷出哪一個柱子比較高。

透過 Google News 追蹤中央社

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，第7題強調單點透視的概念，是數學B專屬單元，此題對於自然組的跨考生較為不利。

全中教指出，混合題是閱讀理解問題，不但跨單元也稍有難度，比今年數學A的混合題更加困難。但若能按照題目的順序處理，應可按部就班解開答案。（編輯：郭諭儒）1140120

學測數學B單選第7題考到「單點透視法」。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）