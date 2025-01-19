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學測國寫 考粉絲與公眾人物互動、52赫茲鯨魚

2025/1/19 17:37（1/19 17:41 更新）
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（中央社記者許秩維台北19日電）學測今天第3節考國寫，第1大題以粉絲和公眾人物的「擬社會互動」為主題，要考生闡述擬社會互動的正負面影響；第2大題以被稱為世上最孤獨鯨魚的「52赫茲鯨魚」故事為題。

114學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，第3節考國語文寫作能力測驗（國寫），國寫為非選擇題，共有2大題，大學入學考試中心也邀請入闈的高中教師協助審題。

第1大題以「擬社會互動」為主題，第1小題要考生說明粉絲與公眾人物的「擬社會互動」有哪些特徵；第2小題提到，當代公眾人物與大眾透過臉書、IG等社群媒體，發展出各種樣態的擬社會互動，請考生闡述擬社會互動的正、負面影響。

審題教師透過書面資料分析，知性題以「擬社會互動」概念為素材，考生要先經由閱讀瞭解擬社會互動的定義，再歸納其特徵，進而闡述正反面影響。這題可反思當今社會，粉絲對網紅、明星、政治人物產生近似偶像崇拜的行為或反映，考生要能透過日常觀察舉例並進行分析反思。

第2大題提到「52赫茲鯨魚」故事，有1頭鯨魚從生下來，聲音頻率就比較高，有52赫茲那麼高，別的鯨魚聽不到牠的聲音，也聽不懂牠的意思。

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根據試題提示，隨著口耳相傳，52赫茲鯨魚不僅游進了人們的心中，也開啟了人們豐富的想像，成為各類創作的題材，「也許每個我們講述的動物故事，說的都是我們自己的故事」，請考生以「關於52赫茲，我想說的是...」為題，作文1篇。

審題教師提到，考生要能掌握文中關鍵字，如「特殊」、「獨特」等，例如自己是否有不同於他人的特殊點，或不被他人瞭解、沒有知音的體會。除了自述，也可以是觀察到他人的獨特，重要的是要能陳述故事情節，並抒發個人情感和體會。（編輯：張雅淨）1140119

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