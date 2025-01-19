考生反映學測國綜難度高 國寫題目新穎、貼近生活

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）114學年學科能力測驗今天第2天考試，下午考國綜、國寫。多數考生反應國綜難度高；國寫則是題目新穎、貼近生活，有些考生認為好發揮，但也有考生認為題目出乎意料，需花時間思考作答。

考生楊婕希接受中央社記者訪問表示，國語文綜合能力測驗（國綜）題目題型和以往不同，理解題目需要花點時間，難度高，「打開試卷，看到題目一瞬間就覺得完蛋了，比任何一次模擬考都難」。

至於國寫，楊婕希認為題目貼近生活，第一題「擬社會互動」，談公眾人物對粉絲的影響，第二題則是「關於52赫茲，我想說的是」，感覺是要述說關於找尋自己的獨特性，題目很有意義、很好發揮，「超喜歡，我寫了整面」。

道明中學考生丁同學說，國綜偏難，多選題相對較簡單，另外，雖然有很多白話文，但有很多以往沒有思考過的層面，「文言文反而比較好理解」。

至於國寫，丁同學說，第一題中規中矩，是不意外的題目，第二題則偏抒情，「我覺得比較好寫，很新奇，能區分考生的獨特性」，整體難易度跟模擬考差不多。

道明中學考生吳同學說，國綜考題跟平常所學的不同，很多是沒接觸過的考題方向，很多問題點是以往沒有思考過的，題目新穎，但難度偏高。至於國寫，第二題「沒想過會這樣出題，需要花一些時間思考，我覺得比較難」。

114學年度大學學科能力測驗第2天，國立中山大學負責高雄（二）考區共3分區考場，設於道明高中（第一分區）、高雄高中（第二分區）及高雄女中（第三分區）。高雄（二）考區考生人數共5220人。

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中山大學表示，今天應考科目為英文、國綜、國寫，缺考人數分別為73、77、85人。今天考場有部分零星違規，4件考生未持應試有效證件正本應試，扣減該節成績1級分。

另外，2名考生於考試開始鈴響前，翻動題卷，扣減該節成績2題分。3名考生於結束鈴響畢未停止作答動作，經制止後停止，扣減該節成績1級分。（編輯：陳清芳）1140119

114學年度學科能力測驗19日邁入第2天，多數考生反應國綜難度高；國寫則是題目新穎、貼近生活。（國立中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月19日