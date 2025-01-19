學測國文用MBTI人格論孔孟 15篇推薦古文出題多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北19日電）114學年度學測國文科，綜合能力測驗有大量題目出自15篇高中推薦古文，解題老師認為有助於教學引導。另有一個題組以MBTI性格類型分析孔子、孟子等歷史人物，出題非常有新意。

全國教師會今天邀集高中教師分析學測國文科試題，認為一大特色是扣合15篇古文，但對作品的理解與應用，遠比文化常識（作者、國學）重要，因此建議高中教師以後教學，需使用較深化或開拓的方式引導學生。

全教會提到，今年學測依舊沒有考「國學常識」，這似乎已是近年常態，但國學常識在課程上被列為「必選修」，考試與教學恐出現矛盾。

得勝者文教解題老師陳怡樺分析，這份考題幾乎就是閱讀文字的考驗，有大量題目需要「對讀」多個文本，非常考驗學生的耐心。她自己寫到題組的部分，就已感到不耐煩，何況考試還有時間壓力。

陳怡樺認為，整體來說這份試題的難易度，應和去年差異不大，題目雖然難了一些，但選項的穩定度高，比較不會有難以選出的地方。

第13、14題考到MBTI性格類型，是非常新穎的題材。陳怡樺分析，這是年輕人流行的東西，一定有考生有看過，但好在試題提供的文本，已足以判讀答案，就像去年考電影「周處除三害」，或是以前考過「海角七號」、「駭客任務」等，考生都不用看過也能作答。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第14題要求考生依照MBTI分析論語、孟子的句子，陳怡樺認為值得讚許，告訴考生有了閱讀能力，就能在任何面向轉換運用。

多重選擇第31題，是解題團隊討論較久的地方，陳怡樺說，主要是不確定題幹中的「頓號」是指「與」還是「或」，因為選項中的內容，有些文本有提到，有些沒提到，應該更明確地標示和調整。（編輯：張雅淨）1140119