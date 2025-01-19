學測疑誤植日本311地震年份 大考中心交專家審查

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（中央社記者許秩維台北19日電）學測昨天自然科考試，有考生反映，日本311大地震發生年份應為2011年，試題卻誤植為2010年。大考中心今天表示，該題將交由專家學者審慎考量，2月12日公告回覆內容。

114學年度學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，學測今天第2節考國語文綜合能力測驗，應到12萬675人，2881人缺考，缺考率2.39%。大學入學考試中心也於國綜考完後說明試務狀況。

大考中心主任張新仁提到，截至今天上午初步統計違規，英文科以未帶應試有效證件正本，且未於時間內送達居多（41件），其次為手機未完全關機的有25件，考生於考試鈴響畢仍未停止作答的有15件。

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學測昨天第2節考自然科，有考生發現第15題考近百年全球前5大規模地震，其中日本311大地震發生年份應為2011年，試題卻誤植為2010年，在網路上引發討論。

張新仁回應，歷年大考中心都會邀各學科專家進行審慎命題，闈內也邀請老師和試考生審題；各界如對試題有意見，可於1月23日前向大考中心反映，大考中心將交由專家學者審慎考量，上述題目已納入試題反映，2月12日統一在大考中心網站回覆。（編輯：張雅淨）1140119