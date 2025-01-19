加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
TikTok在美「不賣就禁」生效前關閉 將與川普合作解決
首頁 / 生活
學測
新聞專題
學測
首頁 / 生活

學測英文中間偏易 作文看圖說颱風不難發揮

2025/1/19 13:23（1/19 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
114學年度學科能力測驗19日舉行第2天考試，第1節考英文。圖為新北市板橋高中考場，考試結束後考生步出試場。中央社記者王鴻國攝 114年1月19日
114學年度學科能力測驗19日舉行第2天考試，第1節考英文。圖為新北市板橋高中考場，考試結束後考生步出試場。中央社記者王鴻國攝 114年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北19日電）學測今天第1節考英文，不少考生認為程度上「中間偏易」，較去年來得簡單些，作文以2張颱風圖片為題，不難發揮，但選擇題上，單字是大魔王，平時涉獵單字多寡是關鍵。

114學年學科能力測驗舉行第2天考試，第1節考英文，位板橋高中考場不到11時考試結束時間，就有些考生交卷離場。多名同學接受媒體採訪時表示，難度似乎比去年「中間偏易」。

廖姓同學表示，英文整體比去年來得簡單一點，作文比較好發揮，題目就是2張跟颱風有關的圖片。就是要從第1張看圖說故事，延伸到第2張對颱風及颱風假的看法，談到颱風假或者颱風的個人看法，但單字選擇部分就比較難些。

石姓同學表示，作文發揮空間蠻大，就是按照自己的經驗做分享，颱風時風強雨驟，不應該出門，因此，對於颱風假是否該放「我覺得該放的時候就放」。

黃姓同學表示，整張考卷難易度是「中間偏易」，但是第3大題就比較難一點，其中包括單字詞性變化，就是後面加ed有加ing，詞意就不一樣，是比較活的題目。

游姓同學也表示，雖然不太知道「颱風假」專有名詞怎麼寫，但因為颱風假是大家都很熟悉，應該算是蠻好寫的部分。

google news透過 Google News追蹤中央社

連姓同學強調考題很有個人程度的鑑識度，尤其是先難後易的考題分配也考驗了考生對壓力的耐受度，只要前面扛住了壓力，後面就會有另一新天地。尤其是單字選擇部分，很多都是平常比較少見的，所以「不會就是不會」，比較難選出正確答案。

但談到是否也喜歡放颱風假，連同學笑說「對呀」，可以在繁重課業壓力下，讓自己有個緩口氣時間，反而是個幫助。而作文題目可以把自己在颱風天經驗分享出去，「我覺得可以寫很長的篇幅，是一個非常好的題目」。（編輯：方沛清）1140119

學測
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
60
更多編輯台推薦新聞：