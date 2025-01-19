學測英文中間偏易 作文看圖說颱風不難發揮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北19日電）學測今天第1節考英文，不少考生認為程度上「中間偏易」，較去年來得簡單些，作文以2張颱風圖片為題，不難發揮，但選擇題上，單字是大魔王，平時涉獵單字多寡是關鍵。

114學年學科能力測驗舉行第2天考試，第1節考英文，位板橋高中考場不到11時考試結束時間，就有些考生交卷離場。多名同學接受媒體採訪時表示，難度似乎比去年「中間偏易」。

廖姓同學表示，英文整體比去年來得簡單一點，作文比較好發揮，題目就是2張跟颱風有關的圖片。就是要從第1張看圖說故事，延伸到第2張對颱風及颱風假的看法，談到颱風假或者颱風的個人看法，但單字選擇部分就比較難些。

石姓同學表示，作文發揮空間蠻大，就是按照自己的經驗做分享，颱風時風強雨驟，不應該出門，因此，對於颱風假是否該放「我覺得該放的時候就放」。

黃姓同學表示，整張考卷難易度是「中間偏易」，但是第3大題就比較難一點，其中包括單字詞性變化，就是後面加ed有加ing，詞意就不一樣，是比較活的題目。

游姓同學也表示，雖然不太知道「颱風假」專有名詞怎麼寫，但因為颱風假是大家都很熟悉，應該算是蠻好寫的部分。

透過 Google News 追蹤中央社

連姓同學強調考題很有個人程度的鑑識度，尤其是先難後易的考題分配也考驗了考生對壓力的耐受度，只要前面扛住了壓力，後面就會有另一新天地。尤其是單字選擇部分，很多都是平常比較少見的，所以「不會就是不會」，比較難選出正確答案。

但談到是否也喜歡放颱風假，連同學笑說「對呀」，可以在繁重課業壓力下，讓自己有個緩口氣時間，反而是個幫助。而作文題目可以把自己在颱風天經驗分享出去，「我覺得可以寫很長的篇幅，是一個非常好的題目」。（編輯：方沛清）1140119