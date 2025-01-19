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學測英文科 教團：生活議題友善較113年簡單

2025/1/19 12:29
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（中央社記者陳至中台北19日電）114學年度學科能力測驗英文科今天登場，全中教解題團隊認為，試題整體難易適中，生活化議題友善考生，非選題沒有艱澀字彙，估較去年簡單。

全國高級中等學校教育產業工會邀集高中教師分析學測英文科試題，選擇題的特色是貼近生活，有世界咖啡館、動暈症、巴黎聖母院、膠囊旅館、交通號誌沿革、恐怖電影對觀眾的影響、俄羅斯飲酒文化、動物園存在爭議等。

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全中教指出，非選擇題整體難易適中，翻譯主題是創意與科技，符合近來的AI（人工智慧）科技時事，除「驅動力」外無艱澀字彙，對考生很友善。

今年的作文主題，也貼近高中生的生活經驗，尤其全台各縣市放颱風假的標準不一，引起民眾熱議，考生也會因個人居住縣市而有對放颱風假會有不同的看法，應當都能盡情發揮。（編輯：管中維）1140119

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