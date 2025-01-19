學測英文決勝點在作文 寫深寫廣才能爭取高分

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（中央社記者許秩維台北19日電）學測今天第1節考英文，英文作文以颱風假為主題，台北市高中英文科教師群表示，英文科決勝點在作文，必須要寫深寫廣，展現想法的深刻性、對生活的關注才能拿高分。

114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，第1節考英文，教育部邀請台北市高中英文科教師群協助分析試題。

成功高中教師陳國泰指出，文意選填以巴黎聖母院為題材，這次著重在大鐘的名字和故事；篇章結構考膠囊旅館的起源、優缺點等，只要掌握時間順序就不難作答，115學年的篇章結構將由「4選4」改為「5選4」（5個選項選出4個答案），考生要更注意選項在文章中是否通順。

閱讀測驗方面，成淵高中教師李宜樺表示，試題取材種類多元，細節題減少，更注重文章結構理解，強調歸納能力和邏輯思考；混合題探討動物園存在的爭議，考驗學生歸納正反意見的能力。

學測英文非選擇題包含中譯英和作文，中譯英以科技和電影為主題，要考生翻譯「 人類的想像和創意是科技進步最大的驅動力」、「過去在科幻電影中出現的神奇物件，現在正逐一成真」。

建國中學教師劉家慧認為，翻譯題目很友善，內容簡潔，可能是歷年最少，也沒有太困難的單字，只要小心拼字錯誤、複數不要遺漏等細節。

作文提示為「每逢颱風逼近台灣，各縣市政府會依氣象預報的內容而決定隔日是否停止上班上課」，並提供2張圖片，1張是電影院售票處大排長龍，另1張是機車騎士冒著大雨騎車。

考生針對這議題寫1篇英文作文，第1段根據對比圖片，描述颱風假時，可能出現的兩種不同情景；第2段說明對放颱風假的看法與經驗。

劉家慧提到，這個選材大家都很熟悉，對考生來說很好發揮，但要注意颱風假不要中文直譯成typhoon vacation，可以用typhoon day off；第2段是爭取高分的關鍵，除了自身經歷，更要擴大生活經驗或展現同理心，例如想到可能會產生農損等災害。

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劉家慧指出，最重要的是看法，例如颱風假會參考氣象預報的參考標準，可以談到如何設定標準、決定的權責等，可能造成的衝擊、農損、對雇主的影響等，觀點越廣越深入越好，最後再做平衡的收尾，該如何兼顧民眾安全並降低衝擊。

分析整份試題，北市高中英文科教師群認為，難易度和去年差異不大，成績應該很接近，今年英文決勝點可能在作文，必須要寫深寫廣，展現想法的深刻性、對生活的關注才能拿高分。（編輯：管中維）1140119