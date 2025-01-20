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學測考完拚申請入學 估自費醫科56級分有機會

2025/1/20 19:01（1/20 19:58 更新）
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114學年度學科能力測驗20日舉行第3天考試，考生考完後步出考場，開心迎接寒假與春節。中央社記者徐肇昌攝 114年1月20日
114學年度學科能力測驗20日舉行第3天考試，考生考完後步出考場，開心迎接寒假與春節。中央社記者徐肇昌攝 114年1月20日
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（中央社記者陳至中台北20日電）114學年度學測各科今天全數考完，接下來要準備申請入學，升學輔導專家預估自費醫學系56級分以上（4科）有機會，台灣大學二類組門檻約落在50到51級分（4科）。

得勝者文教邀集多名補教、高中教師，一同分析學測各科試題難易度。升學輔導專家劉駿豪、藍天予、許致昇等人綜整後於傍晚接受媒體聯訪，推估二、三類組校系申請入學第1階段門檻變化不大，大致和去年一致；一類組因數學B和社會考得較去年簡單一些，有採計這2科的校系，門檻可能會提升1級分。

自費醫學系、牙醫系門檻，估計56級分（國、英、數A、自然）有機會；公費醫學系估要55級分；台大、陽明交大醫學系則要59級分，都和去年一樣。

二類組校系估和去年一致（國、英、數A、自然）；台大門檻約落在51級分；成功大學、清華大學、陽明交通大學門檻約49級分；中央、中山、中正、中興等校約落在47級分。

一類組部分，有採計數學B和社會的校系，可能會較去年上升1級分，例如政治大學法律系預估要56級分（國、英、數B、社會，去年為55級分）。

劉駿豪提醒考生，今天考完到2月25日收到成績單前的這段時間，可以提早作功課，熟悉篩選規則和目標校系的級分。尤其是有些科系今年篩選規則有改變，例如成功大學材料系、台大工管系企管組等，分數可能會有較大變化。

劉駿豪提到，進一步細看各校系錄取趨勢，應至少參考過去3年分數。有些校系去年分數突然掉很多，今年可能會反彈回來，如果只看一年的分數，恐會預估失準。

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藍天予指出，台灣電機、資工產業每年約有2萬的人力需求，而申請入學電機、資工校系招生人數加起來約只有4000個名額，就算再加上科技大學和考試分發的名額，也遠遠無法滿足人力需求。

藍天予觀察近年校系分數，即便在少子女化大趨勢下，工學院「非」電機、資工校系，也一直維持在相當高的水準，可見有受到帶動。至於醫學校系，雖然人力需求沒有像二類那樣大，但近年醫師人數也有持續增加，較高的社經地位，仍然使許多學生趨之若鶩。（編輯：張雅淨）1140120

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