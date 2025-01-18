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學測數學A難度增頂標恐降 繪圖及破題技巧是關鍵
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學測數學A 補教估5標不變幾何題多

2025/1/18 14:16（1/18 14:33 更新）
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得勝者文教18日邀集多名補教老師分析114學年度學科能力測驗數學A試題，教師解創智（圖）會後接受媒體聯訪指出，估計5標與113年一致、難度相仿。中央社記者陳至中台北攝 114年1月18日
得勝者文教18日邀集多名補教老師分析114學年度學科能力測驗數學A試題，教師解創智（圖）會後接受媒體聯訪指出，估計5標與113年一致、難度相仿。中央社記者陳至中台北攝 114年1月18日
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（中央社記者陳至中台北18日電）114學年度學測數學A，得勝者文教解題團隊估計5標與去年一致、難度相仿，側重在幾何觀念，例如第6題，如果沒有看出關鍵是「3個彼此互相垂直之向量」，恐怕不知從哪下手。

得勝者文教今天邀集多名補教老師，分析學測數學A科試題。教師解創智會後接受媒體聯訪指出，與去年試題相比，今年計算量稍微大了一點，但沒有一題會讓考生「當機」幾乎看不懂，多數考生應該都能「壓線」寫完，因此評估5標（頂、前、均、後、底標）會與去年相仿，依序是12、10、7、5、3。

解創智表示，數學A近年趨勢是「以數學問數學」，與文組的數學B題目會有大量文字敘述已有明顯區隔。今年各單元占比，幾何約占60分，代數占20分，機率統計占20分。

針對幾何題，解創智指出，考生腦中要有圖形，比較吃觀念及直覺，考生如果平常花了太多時間在練代數計算，可能比較吃虧。

解創智表示，第6題是比較關鍵的一題，關鍵在於「3個彼此互相垂直之向量」，進而算出長、寬、高即可，如果沒抓到這個重點，可能不知從何下手。且題目後面提到六面體的體積，這在課本上是有公式的，考生如果從這方面去解題，就比較容易僵持及卡住。

另外，像是第17題，原題是完全沒有圖的，但題幹有間接告訴考生這是一個等腰三角形，且頂角是鈍角。考生如果沒有注意到這些，可能一開始構圖就錯了。

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解創智指出，幸好這一題是選填題，考生原本可能算出加、減兩種答案，還要再研判哪一個是對的，答案卡上已經把「加號」標出來了，算是幫學生省了一件事。

分析近年數學A趨勢，解創智建議學生把課本觀念讀通，徹底了解各個數學概念，不用過量練習題目，因為有時練習太多，會帶著「預設立場」進入考場，反而不利。（編輯：戴光育）1140118

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